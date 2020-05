L’alcool fort de nouveau autorisé à la vente au fenua

Le conseil des ministres a décidé de lever, à partir de jeudi, les restrictions sur la distribution des boissons alcoolisées de plus de 14°C, qui ne pouvaient plus être vendues en magasin depuis le 23 mars. Les limitations de quantités sont supprimées, mais les restrictions d’horaires, elles, restent en vigueur. Elles sont toutefois allégées : la vente d’alcool est autorisée du lundi au jeudi de 8 heures à 18 heures.



Le confinement est allégé, les restriction sur la vente d’alcool aussi. Depuis le début de la crise, les autorités semblent déterminées à faire évoluer la régulation des boissons alcoolisées en même temps que les mesures sanitaires. Une politique unique en France que le Pays justifie par sa volonté de préserver « la paix sociale », la « bonne application des mesures de confinement », voire même la « non-violence dans les familles ». Après le premier weekend de confinement, le 23 mars, le Pays avait adopté un arrêté pour interdire complètement la vente d’alcool à emporter. Une décision qui avait suscité beaucoup de débats au fenua. Il avait tout de même fallu attendre le 20 avril pour qu’elle soit partiellement levée. 10 litres de bières non réfrigérée, 5 litres de vin ou de cidre… Si les contraintes de vente – les fameux « drive » devant les magasins – avaient été allégées dès le 29 avril, les limitations de quantité restaient jusqu’à aujourd’hui sur la table.

Le conseil des ministres a décidé, ce mercredi, de les supprimer. Surtout, l’alcool de plus de 14°C, qui était interdit à la vente à emporter depuis plus de 7 semaines au fenua, peut de nouveau être commercialisé à partir de ce jeudi 14 mai. Vodka, whisky, rhum et autres liqueurs pourront donc être achetés, comme la bière ou le vin, sans limitation de quantité, mais pas tous les jours. Les plages horaires ont été légèrement étendues mais restent contraignantes : à partir du 14 mai, la vente de boissons alcoolisées à emporter sera autorisée de 8 heures à 18 heures (contre 16 heures auparavant) du lundi au jeudi. La vente reste interdite le vendredi et le week-end.