Résidents bloqués : leurs proches manifestent à Papeete

Ils étaient une cinquantaine ce mercredi au Parc Paofai à manifester leur désarroi face à l’absence de proches restés bloqués en métropole ou à l’étranger à cause de la pandémie, et à demander leur rapatriement rapide. Une liste de dix revendications a été remise au Haut-commissariat et à la présidence.

Magalie Arlabosse, dont le mari est actuellement bloqué en Nouvelle-Calédonie, est à l’origine de ce rassemblement. « On veut faire comprendre aux gens ici en Polynésie, qu’il y a beaucoup de gens qui aimeraient rentrer chez eux. ». C’est suite à des courriers adressés aux autorités et restés sans réponse que cette action « pacifique et statique » a été organisée.

Étudiants, salariés, évasanés, vacanciers, beaucoup sont partis de Polynésie pour diverses raisons et « aujourd’hui, ils ont besoin de rentrer chez eux », car les conséquences pour leurs proches restés au fenua sont nombreuses. Des manques affectifs et des absences qui commencent à peser.

Le collectif demande ainsi des retours rapides qui, étant donné que les compagnies aériennes ne reprendront pas leurs rotations avant juillet, ne peuvent se faire que par les vols de continuité territoriale, « même si on est bien conscient qu’ils ne sont pas faits pour nous. »

Le mari et le fils de 17 ans de Dossia Osmont sont tous deux coincés en métropole. Elle ne les a pas vus depuis le 12 février dernier :« ils sont à bout psychologiquement et espèrent rentrer par le vol du 20 mai. »

Pour se faire entendre des autorités, le collectif a dressé une liste de 10 points de revendications qui a été remise au Haut-commissariat et à la présidence.

