Les vœux d’Édouard Fritch à la presse : les réseaux sociaux en question

Le président du Pays et son gouvernement recevaient ce lundi les représentants de toutes les rédactions de Polynésie pour le traditionnel exercice des vœux à la presse. Édouard Fritch a insisté sur l’influence parfois néfaste des réseaux sociaux sur l’information.

Édouard Fritch a d’abord rappelé les temps forts qui attendent les médias cette année : élections municipales, visite du Président de la République, participation de Michel Bourez aux Jeux Olympiques de Tokyo… Il a ensuite souhaité, alors que France Télévisions tire le rideau sur France O et France 4 en août prochain, que les médias polynésiens participent de plus belle au rayonnement du fenua.

Il a ensuite évoqué les réseaux sociaux. Il avait déjà parlé, l’année dernière, des risques de « dérapage que ce type de support peut entraîner, qu’il s’agisse de fake news ou des risques d’utilisation abusive de Facebook Live, » en référence à l’attentat de Christchurch. « Les commentaires délirants et injurieux, des théories du complot y prospèrent hélas, répandus par des personnes qui se cachent souvent derrière des pseudonymes, et qui souvent méconnaissent les sujets qu’ils abordent. C’est affligeant et tellement éloigné de nos valeurs polynésiennes de bienveillance et de respect d’autrui. Ensemble, œuvrons pour faire de ces outils de véritables vecteurs d’échanges et de partages positifs, plutôt que des plates-formes de dénigrement, d’attaques personnelles et de polémiques stériles. »

Édouard Fritch ne considère pas que les réseaux sociaux puissent être un réel baromètre d’opinion : « Il y a une certaine redondance, c’est presque toujours les mêmes qui interviennent ». Mais il reconnaît que même le gouvernement peut y apprendre des choses.

Enfin, il a réaffirmé sa vision de la communication gouvernementale : « Nous ne vendons pas du rêve (…). Pas d’effet d’annonce, pas de promesses irréalistes (…) Il y a un temps pour agir et il y a un temps pour s’exprimer.»