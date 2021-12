Pass sanitaire étendu au réveillon, pass vaccinal en projet pour janvier

Face au risque de propagation rapide du variant Omicron, le haut-commissaire Dominique Sorain annonce l’extension du pass sanitaire dans les restaurants organisant des soirées dansantes pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Dès le début de l’année d’autres règle sanitaires pourraient être renforcées. Édouard Fritch a en outre demandé à faire appliquer en Polynésie le pass vaccinal s’il était adopté en métropole.

Au lendemain du point de situation réalisé par les services du santé du Pays, et à la veille de la Saint-Sylvestre, le Haut-commissariat a voulu montrer qu’il ne restait pas inactif face au risque Omicron. Si ce nouveau variant, qui fait exploser le nombre de contaminations en métropole ou aux États-Unis, est réputé moins dangereux que le variant Delta, sa forte contagiosité représente bien un risque pour le fenua, affirme Dominique Sorain au micro de Radio1. Vaccination, gestes barrières, limitation des rassemblements. « Ça peut aller très très vite, donc il faut rester vigilant, martèle-t-il. Ça a été notre position depuis le début avec le Pays et le président Édouard Fritch, il ne faut pas du tout désarmer nos dispositifs et au contraire, il va falloir renforcer nos moyens de protection« .

Les restrictions sanitaires n’avaient en effet pas été totalement désarmées malgré la stabilisation de la situation sanitaire ces dernières semaines. Distanciation dans les commerces, églises, stades ou lieux de réunion, limitation des rassemblements sur la voie publique, et surtout pass sanitaire, appliqué avec plus ou moins de réussite, depuis le 1er décembre. « Il fonctionne sans problème sur les trajets vers les îles ou pour les discothèques », pointe le haut-commissaire qui s’inquiète surtout, à court terme, des célébrations du Nouvel an.

Soirées dansantes autorisées, mais pass à l’entrée

« Après deux ans de crise, les gens ont envie de s’amuser, c’est parfaitement normal, pose-t-il. Mais il faut éviter que ça se traduise par l’apparition de clusters où une propagation encore plus rapide du variant ». Raison pour laquelle le représentant de l’État actera dès demain l’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique – « pour éviter des rassemblements spontanés » – et l’extension du pass sanitaire aux restaurants. Ceux qui organisent des repas à table en suivant le protocole en vigueur – 8 par table, espacement entre les tables – pourront s’en passer. Ceux, en revanche, qui organisent des soirées dansantes – qui étaient jusque là interdites, mais qui seront donc exceptionnellement autorisées pour la Saint-Sylvestre – devront le contrôler à l’entrée. « Il n’y a pas de raison que le pass s’applique aux boites de nuits et pas à ces soirées », précise Dominique Sorain, qui rappelle que « c’est là où il y a un risque très important de contamination ».

Passée la soirée du 31 décembre, les règles sanitaires pourraient être réétudiées – et probablement renforcées – au regard de l’évolution de la circulation du virus, qui reste pour le moment « sous contrôle ». Si le contrôle des voyageurs a été renforcé, la fermeture des frontières, de même que le retour du couvre-feu ou du confinement ne sont pas envisagées. En revanche, un élément nouveau pourrait être importé de métropole : le pass vaccinal. Le Conseil des ministres parisien a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi supprimant la possibilité de test négatif ou de preuve de contamination passée pour valider son pass. Les députés doivent débattre de la mesure déjà contestée – elle fait notamment l’objet d’une pétition signée entre autres, par le Dr Jean-Paul Théron – avant les sénateurs, et, après passage au Conseil constitutionnel, le gouvernement central espère la voir appliquée dès la mi-janvier.

Fritch demande le pass vaccinal au fenua

Et il n’est visiblement pas le seul. « Le président Fritch vient de m’écrire pour demander à ce que la Polynésie soit concernée par cette transformation du pass sanitaire en pass vaccinal », explique Dominique Sorain. La mesure, si elle est votée, pourra donc être appliquée localement et le pass, sanitaire ou vaccinal, pourra aussi, comme cela avait été annoncé dès novembre, être étendu, « si la situation le nécessite », à d’autres établissements. En plus des évènements, boites de nuits, transports domestiques et hôpitaux, ce sont les bars et restaurants, et autres lieux de passage ou de réunion qui pourraient être concernés par un pass.

L’occasion de rappeler qu’à partir du 15 janvier, pass vaccinal ou pas, les personnes vaccinés depuis plus de sept mois mais n’ayant pas effectué leur troisième dose ne pourront plus bénéficier d’un QR code valide. Les troisièmes doses, « importantes pour se protéger du nouveau variant », et rendues nécessaire par l’effritement de l’immunité dans le temps, sont ouvertes à tous les majeurs à partir de 3 mois après la deuxième injection.