Patricia Rossi et Hira Teriinatoofa toujours dans le coup aux Mondiaux Masters de l’ISA

Les deux aito représentent la Polynésie aux championnats du monde Masters organisés par l’International Surfing Association (ISA) jusqu’au 24 octobre à El Sunzal, au Salvador. Hira Teriinatoofa a confortablement passé le premier tour des plus de 40 ans, quand Patricia Rossi a remporté plusieurs heats mais doit tout de même passer par les repêchages, en 40+ et 50+.

Onze ans que les « maîtres » des vagues attendaient ça. Depuis ce weekend, l’ISA organise à El Sunzal au Salvador – un des spots fétiches de l’Association internationale de surf – des Championnats du monde Masters qui n’avaient plus eu lieu depuis 2013. La sélection tahitienne n’est pas pléthorique, mais elle peut afficher un impressionnant palmarès : Hira Teriinatoofa, double champion du monde ISA en 2004 et 2010 est accompagné de Patricia Rossi, qui a enchaîné, toute sa carrière les titres en championnats de Polynésie ou en coupe de France, et a connu plusieurs podiums dans ces Mondiaux.

La championne, âgée de 51 ans, est alignée dans deux catégories : Masters 40+ et Grand Masters 50+ et elle reste après deux journées de compétition en lice des deux côtés. Mal partie au premier tour de 40+ elle a déjà réussi à passer un heat de repêchage en finissant largement devant ses trois adversaires. Restent trois séries pour espérer accrocher une place en finale. Chez les 50+, ce n’est qu’au deuxième tour, que Patricia Rossi n’a été écartée du tableau général. Elle devra attendre, en deuxième tableau de repêchage, une série relevée contre une Japonaise, une Australienne et une Française.

Hira Teriinatoofa, 45 ans, n’a lui surfé qu’une série depuis le début des Mondiaux. Et il a annoncé la couleur, en finissant premier, devant un Hawaiien, un Uruguayen et un Chilien. L’évènement dure jusqu’au 24 octobre dans les petites vagues du Salvador.