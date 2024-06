Phillipe Biarez quitte la direction de la Santé

Le médecin, longtemps attaché à l’hôpital de Moorea, avait été nommé directeur de la Santé en août 2023. Moins d’un an plus tard, le gouvernement a mis fin à ses fonctions. Il est remplacé, par intérim, par Karine Vannes jusque là directrice adjointe.

En août 2023, après plusieurs semaines de suspens, le Dr. Philippe Biarez était nommé par le nouveau gouvernement au poste de directeur de la Santé, quittant ainsi la direction de l’hôpital de Afareaitu. Le président Moetai Brotherson et son ministre de la Santé Cédric Mercadal viennent de mettre fin à ses fonctions, par un arrêté daté du 26 juin et publié ce vendredi au Journal officiel. Cette année de mandat a été marquée par le lancement de nombreux projet de réformes du secteur de la santé par le ministère, mais aussi d’importantes tensions avec le personnel des hôpitaux périphériques et des dispensaires, entre menaces de grève, plaintes sur les conditions de travail ou difficultés de recrutement. En février dernier, Philippe Biarez s’était officiellement inquiété des mesures de contrôle de la masse salariale du Pays décidé par le ministère de la Fonction publique de Vannina Crolas et la présidence. Karine Vannes, jusqu’à présent directrice adjointe de la DSP, prend donc les rênes de la direction par intérim.

