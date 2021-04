Pico Yan Tu nommé représentant au CESE à Paris

Troisième assemblée de la Republique après l’Assemblée nationale et le Sénat, le CESE compte, depuis la réforme votée en mars dernier, 175 membres au lieu de 233 : 52 membres représentent les salariés, 52 représentent les entreprises, les exploitants agricoles, les artisans, les professions libérales, les mutuelles, les coopératives et les chambres consulaires, 45 membres sont désignés au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, et 26 membres au titre de la protection de la nature et de l’environnement. La mission première du CESE est de conseiller les pouvoirs publics en matière économique, sociale et environnementale. Il est obligatoirement saisi pour avis des plans ou des projets de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental. Il peut être saisi par le Gouvernement de tout projet ou proposition de loi, d’ordonnance ou de décret entrant dans le champ de sa compétence. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, il peut également être saisi par voie de pétition. Il peut enfin être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème économique, social et environnemental (art. 70 de la Constitution) ou même se saisir lui-même sur toute question entrant dans le champ de sa compétence. Le Conseil n’a pas de pouvoir de décision.