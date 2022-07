Pirae fait son Tiurai du 27 au 30 juillet

Après quelques années d’absence, le Heiva I Pirae 2022 se déroulera du mercredi 27 au samedi 30 juillet dans les jardins de la mairie de Pirae et sur le site de Aorai Tini Hau. Au programme, chants, danses, artisanat, sports traditionnels et aussi un marché du terroir.

Le Heiva I Pirae 2022 se tiendra sur quatre jours avec des soirées gratuites et ouvertes à tous pour des spectacles de chants et danses de troupes ayant concouru au Heiva Tahiti 2022, un jardin des artisans de Pirae, des sports traditionnels et enfin un premier marché du terroir, prolongeront les festivités du tiurai à Pirae.

Ce programme propose plusieurs animations culturelles en faveur d’un public le plus large possible mais aussi pour un public spécifiquement ciblé dans les quartiers de la ville. Ainsi, des ateliers d’initiation à la danse et aux chants traditionnels destinés aux quartiers et animés par des professionnels et amateurs, composant les troupes du Heiva i Tahiti seront proposés. Les sports traditionnels ne sont pas oubliés puisque les meilleurs sportifs des quartiers de Pira’e s’affronteront dans les disciplines de tu’aro maohi: courses de pirogue, lever de pierre, opa’a taviri ha’ari, courses aux échasses et aux porteurs de fruits.

Programme du HEIVA I PIRAE 2022