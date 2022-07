«Ouvrons grand les Jeux», slogan des JO de Paris 2024

Paris 2024 vient de dévoiler son slogan pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, deux ans presque jour pour jour avant la cérémonie d’ouverture. En optant pour « Ouvrons grand les Jeux », le comité d’organisation lance une invitation au monde entier et a également communiqué sur le calendrier des épreuves. Les précisions de notre partenaire Europe1.

À chaque événement sportif son slogan. Celui des Jeux Olympiques de Paris 2024 vient d’être dévoilé ce lundi à deux ans presque jour pour jour de la cérémonie d’ouverture. « Ouvrons grand les Jeux » a donc été retenu par le comité d’organisation qui dit vouloir « raconter une ambition ». Celle d’envoyer au monde entier une invitation « à venir vivre des émotions nouvelles, ensemble. Nos Jeux sont la promesse d’expériences inédites et de sensations fortes », promet Paris 2024 dans un communiqué.

Le comité d’organisation a dévoilé ce slogan à travers une vidéo qui retrace pléthore d’événements sportifs qui ont marqué les Jeux, tout en y incluant des références politiques et sociétales. On y voit notamment l’ancienne ministre de la Santé, Simone Veil, à l’Assemblée nationale au moment du vote de sa loi autorisant l’avortement en 1974.

Une invitation lancée au monde entier, à venir vivre ensemble des émotions nouvelles ! Vous êtes à 1’30 min de découvrir le slogan de nos Jeux Olympiques ET Paralympiques #EnRoutePourParis2024 pic.twitter.com/t8Fzn41dgU — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2022

Le calendrier dévoilé

Elle se termine par la traditionnelle devise olympique « Plus vite, plus haut, plus fort », que le comité d’organisation a souhaité compléter par des termes rappelant les valeurs qu’il souhaite promouvoir. « Plus festif, plus émouvant, plus inclusif, plus actuel, plus juste… », peut-on notamment lire.

En plus de ce slogan, Paris 2024 a également dévoilé le calendrier des épreuves. Comme le veut la tradition, c’est le tournoi de football qui lancera les hostilités le mercredi 24 juillet, 48h avant la cérémonie d’ouverture. L’épéiste Romain Cannone défendra son titre olympique dès le dimanche 28 juillet. La judokate Clarisse Agbégnénou devra, quant à elle, patienter jusqu’au 30 juillet et son homologue Teddy Riner visera une quatrième médaille d’or olympique le 2 août. Le football et le basket connaîtront leur dénouement le 10 août, une journée avant le handball.