Succès pour la 1ère colonie de vacances culturelles américano-tahitienne

Le programme « Tama » était une expérimentation : Alexandrine Wan, fondatrice de Nani Travels qui prône le tourisme durable, avait imaginé un mois d’immersion totale à Moorea pour 30 adolescents américains et polynésiens de 12 à 17 ans. Botanique, biologie marine, histoire ainsi qu’art et culture étaient au programme. Cette colonie de vacances d’un nouveau genre s’est terminée vendredi par une grande soirée culturelle où les jeunes ont fait leur Heiva. Devant le succès de la formule, Alexandrine Wan annonce déjà deux autres programmes similaires pour l’année prochaine.

Réunir une trentaine d’adolescents américains, plutôt favorisés, et de jeunes Polynésiens de milieu modeste, pour leur faire partager des connaissances scientifiques et culturelles dans le cadre idyllique de l’île sœur, c’était le « bébé » d’Alexandrine Wan, fondatrice de Nani Travels qui prône un tourisme durable. Les jeunes Américains sont venus à Moorea avec leurs parents, et leur participation à la cagnotte du programme Tama était incluse dans le package familial proposé par l’agence. L’association Nani a levé les fonds supplémentaires sur la plateforme participative de la Fondation Anavai pour boucler le budget de cette colonie de vacances pas comme les autres. « Ils profitent de nos îles, et nous on voulait trouver des moyens pour faire profiter aussi les enfants d’ici », résume Alexandrine Wan.

Julia, 15 ans, veut étudier plus tard la faune marine et en particulier les requins et les raies. C’est pour cela, et pour découvrir Moorea, qu’elle s’est inscrite. « Je suis tellement contente de l’avoir fait parce que j’ai rencontré tellement d’amis formidables ! La première semaine je m’inquiétais de la barrière de la langue, mais plusieurs filles ici parlent très bien anglais, et de toute façon on peut toujours se débrouiller pour communiquer. »

Les adolescents locaux ont aussi beaucoup appris, disent-ils, grâce à des activités qu’ils n’auraient pas pu faire sans le programme. Ils se sont fait de nouveaux amis, et sont impressionnés par les qualités de danseurs de leurs camarades américains.

Pour Alexandrine Wan, c’est un succès tant pour les jeunes Américains que pour les jeunes Polynésiens dont les matinées étaient occupées par les cours théoriques et les après-midi par des activités pratiques. « Ils ont eu des cours avec des professeurs de Berkeley, de Stanford qui leur ont parlé d’intelligence artificielle, de Georgia Tech pour la biologie marine, on a travaillé avec des mamas, on a fait un partenariat avec le Fare Natura, on leur a fait rencontrer des personnes qui ont un vrai message à faire passer. » Un socle sur lequel bâtir de futurs séjours : deux autres sont déjà prévus.

Et Tahuira, chargé des activités culturelles, est déjà prêt à signer pour les prochaines éditions.

Beaucoup d’émotions pour cette dernière soirée, pour laquelle ils ont répété tous les jours et confectionné leurs propres costumes : « Je ne suis pas sûre qu’ils veuillent vraiment partir, il y en a beaucoup qui sont en train de pleurer, là », sourit Alexandrine Wan à l’issue du spectacle donné par les jeunes.