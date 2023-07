Plus de 500 jeunes Ultramarins en pèlerinage pour les JMJ de Lisbonne

Venus du fenua, de Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Guyane ou encore de la Nouvelle-Calédonie, plus de 500 jeunes catholiques des Outre-mer ont fait le déplacement pour participer à la 37e édition des Journées mondiales de la Jeunesse, qui se tiennent du 1er au 6 août au Portugal, comme le relève notre partenaire Outremers 360°.

Ils sont entre autres 160 Martiniquais, 175 Réunionnais, 105 Guadeloupéens, 14 Mahorais, 45 Calédoniens, 44 Polynésiens et plus de 70 guyanais à converger vers Lisbonne pour participer durant une semaine des Journées mondiales de la Jeunesse à Lisbonne. Leurs journées seront un enchaînement de catéchèses, festivals, messes, veillées et moments de partage avec les jeunes de l’hexagone et du monde entier.

Avant le lancement officiel des JMJ ce mardi 1er août, les différentes délégations ultramarines ont participé à des journées en diocèses, du 25 au 31 juillet. Les « Journées en diocèses » sont un moyen de se préparer à l’expérience des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne, qui auront lieu du 1er au 6 août 2023 et qui permettront aux jeunes du monde entier de rencontrer le pape François. Certains pélerins ultramarins ont ainsi pu se rendre en Auvergne et à Toulouse. D’autres délégations se sont rassemblés à Lourdes. Joint par Outremers360, Monseigneur Riocreux « s’est dit heureux d’accompagner une partie de cette délégation d’Antillais et d’Océaniens».

Un million de personnes

Pour rappel, les Journées Mondiales de la Jeunesse sont le plus grand rassemblement de jeunes au monde, les JMJ ont été créées en 1985 par le pape Jean-Paul II, qui a organisé cette année-là, à l’occasion de l’année internationale de la jeunesse, un grand rassemblement ayant réuni 450 000 jeunes à Rome. Célébrées chaque année dans les diocèses le dimanche de la fête du Christ Roi (mi-novembre), les JMJ prennent tous les 2 à 3 ans la forme d’un rassemblement international en présence du Pape, qui réunit les jeunes du monde entier.

Avec plus de 40 000 jeunes et 75 évêques présents, la France est le 3e pays le plus représenté derrière l’Espagne et l’Italie. Au total, près d’un million de participants sont attendus pour la messe finale le 6 aout. A Papeete, une Grande messe sera donnée le même jours dans les jardins de Paofai.