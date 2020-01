Plus de sièges et de vols en 2020 pour Air Tahiti Nui

Air Tahiti Nui a fait son bilan jeudi à Paris, l’occasion d’annoncer une augmentation du nombre de sièges et des rotations pour cette nouvelle année.

La compagnie au tiare, Air Tahiti Nui, a organisé jeudi une conférence de presse à Paris, comme le rapportent nos confrères d’Outremers 360, afin de faire le bilan de l’année passée et d’évoquer les perspectives de celle qui débute. Le directeur général délégué Mathieu Béchonnet, le directeur régional Europe Jean-Marc Hastings, et le directeur commercial Christopher Korenke, se sont ainsi félicités « du modèle économique d’Air Tahiti Nui qui tient la route », mais aussi « la très forte résilience » de la compagnie face à l’arrivée de French Bee et United Airlines. Ils en veulent pour preuve les derniers chiffres de la compagnie pour 2019 qui placent toujours ATN à 50% de part de marché. Après une petite baisse en 2018, les ventes se sont stabilisées en 2019 avec 69 855 billets vendus. D’autant plus que la capacité de sièges a augmenté de 33% en trois ans, avec la livraison des nouveaux appareils Boeing. Les hausses des ventes sont particulièrement constatées sur la liaison Los Angeles-Papeete. ATN passe ainsi de 48 882 places en 2017 à 55 220 en 2019.

L’occasion était donc rêvée pour annoncer une augmentation de 12 % du nombre de sièges pour 2020, ainsi qu’un renforcement ou une hausse de la fréquence hebdomadaire en haute ou basse saison.

Et ce sera la seule annonce d’ATN qui reste prudente, comme le souligne Outremers 360, en n’évoquant aucune nouvelle ligne et en se risquant simplement à parler d’un projet d’application ou de site web mettant en relations les prestataires locaux d’activités avec les passagers.