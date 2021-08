Polynésie : La compagnie French Bee fait escale à Toronto pendant un mois

La compagnie aérienne française low-cost et axée long-courrier French Bee, va remplacer son escale de Vancouver par Toronto, sur son vol entre Paris et Papeete jusqu’à début septembre.

Le changement d’escale technique de French Bee a lieu du 28 juillet au 6 septembre 2021, et la ligne sera toujours assurée par Airbus A350-900 pouvant accueillir un peu plus de 400 passagers.

Les départs habituels de cette ligne Paris – Papeete restent programmés les mercredis, vendredis et dimanches à 18h40, avec une arrivée à l’aéroport de Pearson Toronto à 20h40, pour un redécollage à 22h10 et une arrivée à Papeete à 4h00; un vol d’une durée totale de 21h20.

Les vols retour auront lieu depuis Tahiti à 7h00 pour une arrivée le lendemain à 0h35 à Pearson Toronto, redécollage à 2h05, et arrivée à Paris à 15h20, pour un vol de 20h20 au total.

Pour rappel, French Bee rallie Paris à la Polynésie française via San Francisco, sa seconde destination vers les Etats-Unis, puisqu’elle a inauguré récemment l’ouverture de sa ligne vers New-York. Un partenariat avec Alaska Airlines permet d’ailleurs de relier facilement par une correspondance ces deux aéroports américains.

Avec Outremers360°.