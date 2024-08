Port de Sydney : une baleine prise dans des filets de pêche libérée après 22 heures d’effort

Une baleine à bosse a fini par prendre la direction du large vendredi après avoir passé 22 heures empêtrée dans des filets de pêche et des bouées dans le port de Sydney. Elle doit son salut aux services de secours de la ville qui ont multiplié les interventions pour la sauver. Les explications de notre partenaire Les Nouvelles Calédoniennes.

22 heures d’efforts pour libérer le cétacé. Les services de secours de la plus grande ville d’Australie ont reçu un appel jeudi après-midi leur signalant la présence d’une baleine à bosse prise au piège et ont lancé des opérations pour lui venir en aide. Elles ont été interrompues à la tombée de la nuit et vendredi à l’aube, les sauveteurs ont suivi la baleine à bord d’un bateau pneumatique et utilisé un équipement spécialisé pour l’empêcher de bouger pendant qu’ils la libéraient des détritus. Libérée peu avant midi vendredi, la baleine s’est rapidement éloignée vers le large.

Des efforts « incroyables »

Jessica Fox, de l’Organisation pour la recherche et la conservation des cétacés en Australie, a qualifié d' »incroyables » les efforts déployés pour sauver le mammifère. « Il n’est pas rare qu’une baleine entre dans le port de Sydney – elles y passent la tête de temps en temps, mais en avoir une empêtrée dans le port de Sydney est extrêmement rare », a-t-elle déclaré.

Pendant des décennies, la baleine à bosse, très prisée pour sa chair, son cuir ou sa graisse, était chassée et l’espèce était proche de l’extinction, jusqu’à la mise en place de mesures internationales de protection en 1965.

A une certaine période, il ne restait plus que 1 500 baleines à bosse en Australie. Leur nombre dépasse aujourd’hui les 4 000 et cet animal marin a depuis été retiré de la liste des espèces menacées de l’Australie.

Les Nouvelles Calédoniennes