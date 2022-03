Portes ouvertes des lycées : séduire élèves et parents

Plusieurs lycées ont organisé leur journée portes ouvertes ces derniers jours, notamment le lycée professionnel de Faa’a vendredi et Paul-Gauguin ce samedi. Faire découvrir les filières proposées par les établissements, répondre aux questions concrètes des parents mais également essayer de séduire les visiteurs par les installations sont les objectifs de ces opérations.



Le parking est plein dans la cour du lycée Paul-Gauguin ce samedi. À l’entrée, une partie de l’équipe pédagogique et le proviseur Jean-Pascal Vins accueillent chaque adolescent et ses parents. Tout le bâtiment est occupé par les enseignants qui présentent leurs spécialités. Les salles ont été décorées en fonction de la matière qui y est présentée et chacun essaye d’attirer les futurs élèves. L’objectif est de répondre à toutes leurs questions : orientation, internat, bourses… éventuellement de réussir à les séduire pour qu’ils choisissent cet établissement plutôt qu’un autre et de mettre l’accent sur les spécificités de l’établissement, comme l’explique Jean-Pascal Vins.

À l’entrée de la salle dédiée aux sciences de la vie et de la terre, un microscope a été installé. Chaque visiteur est invité à y regarder et deviner ce qu’il voit. « C’est un morceau de tissu de peau humaine… », tente un monsieur. Une lycéenne donne la réponse : « C’est du tissu de testicule humain ! » Sourires. « J’y avais pensé mais je n’avais pas osé le dire », rigole le monsieur. L’occasion pour un professeur d’expliquer que cela fait partie du programme de seconde et d’enchainer sur les classes suivantes et les sujets qui y seront étudiés. Une professeure de latin-grec s’invite en classe de sciences : « Venez nous voir, lance-t-elle à la cantonade. Vous voulez faire de la recherche, travailler en pharmacie, faire médecine ? Alors venez apprendre le latin et le grec, vous gagnerez un temps fou et tout sera possible ! On est au deuxième étage. » Elle repart en riant, espérant avoir susciter l’envie de futurs élèves. Dans la salle d’arts plastiques, les travaux des élèves sont exposés et l’enseignante s’appuie sur les œuvres pour présenter le travail de la classe et les objectifs de l’option. L’orientation demande toujours beaucoup de réflexion.

La veille, c’est le lycée professionnel de Faa’a qui a ouvert ses portes et qui a mis en avant également ses spécialités. L’établissement assure des formations sanitaires, sociales et tertiaires et propose une filière Sécurité qui connait un grand succès. « Chaque année, il y a près de 200 candidats pour 30 places à l’entrée en seconde. Ce sont les meilleurs qui sont retenus selon des critères bien définis : les résultats scolaires, l’assiduité et le comportement », explique Willy Vaiho, le principal adjoint. Des propos repris dans le communiqué de presse de la commune de Faa’a. L’établissement a même ouvert un BTS management opérationnel de la sécurité, qui complète le baccalauréat. Le lycée professionnel accueille également douze élèves chaque année en classe ULIS-Pro : ces adolescents en situation de handicap léger peuvent obtenir un CAP.