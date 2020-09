Pour le candidat Paul Bontour, « les élections sénatoriales sont antidémocratiques »

Le porte-parole du collectif Nuna’a patitifa, affilié à la France insoumise, est un des candidats peu connus des élections sénatoriales de dimanche. Référendum populaire, montée des eaux… Si ses chances de convaincre les grands électeurs sont maigres, il profite du scrutin pour alerter sur « l’urgence politique, sociale et climatique » et charger une classe politique « qui doit absolument être renouvelée ».

Aux côtés de Rolfi Chang ou Teriiorai Oopa, il fait partie des « petits » candidats du scrutin du 27 septembre. « Le haut-commissariat nous a classé en « indépendants », ce qui est un peu discriminatoire, note-t-il. Nous sommes affiliés à un grand parti : la France Insoumise ». Le mouvement de gauche radicale a, il est vrai, un auditoire plutôt limité au fenua. Mais pour Paul Bontour et sa suppléante Mareva Ratat-Negui, le parti de Jean-Luc Mélenchon « va l’emporter aux présidentielles » de 2022. « Qu’est ce qu’ils vont faire nos politiques, qui sont allés avec Chirac, avec Sarkozy, avec Hollande, avec Macron ? Ils vont encore retourner leur veste ? On va rigoler, parce que leurs idées sont complètement à l’opposé ». Mieux vaut donc parier tout de suite sur le bon camp, voilà le message aux grands électeurs.

Pourtant le candidat ne se fait guère d’illusion sur l’issue de ce scrutin indirect, auquel il n’accorde que peu de crédit. « Elle est carrément antidémocratique cette élection, dénonce le candidat. Nous ce qu’on développe, c’est l’idée du référendum populaire. C’est le citoyen qui est le premier acteur de son pays, c’est pas ceux qui touchent déjà la galette qui vont choisir un candidat différent ».

Des référendums qui pourraient concerner « tous les sujets importants », et en premier lieu l’indépendance de la Polynésie. « €a fait trop longtemps que ça tourne en rond, on a un statut d’autonomie qui nous apporte rien sauf tous les désavantages de la République et l’argent de la France finit toujours dans les mêmes poches », lâche le sexagénaire retraité qui préfère parler de son programme que de son parcours personnel. Pourquoi ne pas soutenir la candidature d’Oscar Temaru ? « On ne veut pas une royauté déguisée avec un grand metua, répond-il. Si on choisit l’indépendance, c’est le peuple qui sera au cœur de la gestion du Pays ».

La montée des eaux, « épée de Damoclès » dont on ne parle pas

Réorganisation des institutions, sixième république, accès gratuit à l’eau, aux cantines, aides pour l’assainissement et la formation professionnelle, meilleure indemnisation des essais nucléaires… Le programme de Nuna’a patitifa, qui évoque des projets locaux comme nationaux, ne semble pas spécifiquement taillé pour les sénatoriales. Mais si le scrutin peut lui permettre de faire porter un message, Paul Bontou choisit celui de l’alerte climatique. « On a une épée de Damoclès au dessus de la tête avec une échéance très rapide de la montée des océans, comment fait-on pour régler et anticiper le problème ? interroge-t-il. Aucun des autres candidats ne parlent de ça, Ils parlent d’écologie, de petites mesures, mais les vrais problèmes ne sont pas abordés ». Outre les « rahui officiels », l’accélération du passage à l’agriculture bio et responsable, ou la mise en avant des énergies renouvelables, il s’agit donc de parler de « rehaussement d’île » ou de « déplacement de population »…