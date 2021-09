Pour le Tavini, l’arrestation du Dr Théron « jette de l’huile sur le feu »

Oscar Temaru, entouré de Tony Géros et Moetai Brotherson, a apporté son « soutien indéfectible » au médecin qui travaillait notamment avec la mairie de Faa’a et de Paea. Si son arrestation n’est pas directement liée à sa pratique médicale, l’image d’un taote « menotté et traîné par terre » est jugée « dévastatrice » par le parti indépendantiste.

Une arrestation « indigne » et une violence « injustifiée ». Voilà comment Oscar Temaru, Tony Géros, Moetai Brotherson et le reste du Tavini ont perçu l’arrestation du Dr Jean-Paul Théron. Le médecin n’est pas un inconnu pour le parti indépendantiste : un temps conseillé et directeur de cabinet dans le gouvernement Temaru, l’ancien cadre de la direction de la Santé, mis à la retraite en 2020, a été actif dans différents collectifs, notamment anti-nucléaires, ces dernières décennies. Mais si les leaders du parti bleu ciel ont tenu à lui apporter un soutien « indéfectible », c’est pour son rôle dans la crise Covid, assurent-ils. Jean-Paul Théron, qui pratique depuis l’année dernière en tant que libéral non-conventionné, avait été choisi par les tavana indépendantistes comme référent médical de leur stratégie Covid. À Paea, où il a été « appréhendé » ce lundi matin, il avait suivi plusieurs patients du centre Manu iti, censé « pallier certaines carences et insuffisances d’un système de santé bicéphale, piloté à la fois par l’Etat et le Pays, qui a montré son incapacité à assumer pleinement ses compétences ».

« C’est comme ça qu’il y a des révolutions »

« Le Dr Théron a sauvé la vie de nombreux Polynésiens en leur fournissant gratuitement des concentrateurs d’oxygène et en leur prescrivant des protocoles adaptés à leurs situations de détresse, pointe Oscar Temaru qui dit avoir vu deux proches « sauvés » par le taote. En contrepartie de ce volontariat, de ce bénévolat, et de cette abnégation, quelle est la réponse ? Vous avez vu ce matin l’image d’un homme menoté et trainé à terre (…). C’est pas de ça que nous avons besoin en ce moment« . Le leader bleu ciel, qui évite de s’exprimer sur le fond de l’affaire et les agressions physiques et verbales dont est accusé le Dr Théron, appelle « le haut-commissaire et représentant de l’État » à libérer le médecin et « de le laisser terminer son travail ». « C’est un sage, il viendra à son audition, assure le président du Tavini, même si le médecin n’a pas répondu aux premières convocations. Il n’y avait pas besoin de faire tout ça ».

L’image de cette arrestation est en tout cas jugée « dévastatrice », en pleine crise épidémique. « On oublie que c’est comme ça qu’il y a eu des révolutions dans d’autres pays » , glisse au passage le tavana de Faa’a. Devant les portes de son bureau, quelques dizaines de militants de collectifs formés contre la gestion de la crise sanitaire s’étaient rassemblés, ce lundi après-midi, après s’être retrouvés au CHPF pour soutenir le Dr Théron. Après la mobilisation réussie de samedi – à laquelle le Tavini dit n’avoir pas participé « pour ne pas faire de la récup et pour ne pas être instrumentalisé » – certains appellent à des actions plus fortes. Cette arrestation « vient mettre de l’huile sur le feu » pointe Tony Géros. « Il faut faire attention, le problème est devenu passionnel, les gens vont s’énerver, on va plus arriver à les retenir, prévient le tavana. Si c’est le but recherché, ils sont sur la bonne voie. Nous on ne veut pas ».

« Épuisé » par l’épidémie

Le maire de Paea estime que les autorités « ont exagéré » en venant chercher le médecin à l’intérieur du centre Manu iti. Si le Dr Théron a surtout consulté à distance ces dernières semaines, il serait venu à la salle de spectacle réaménagée dans la nuit de dimanche à lundi. D’après le maire, qui n’explique pas pourquoi des militants des collectifs étaient déjà sur place lors de l’arrivée des forces de l’ordre ce lundi matin, il s’agissait de « faire un bilan » des deux derniers patients présents au centre, en vue de leur départ et de la fermeture de la structure mercredi. « Pour attraper quelqu’un, ils ont foutu le désordre dans le centre, décrit le tavana, qui dénonce aussi une deuxième inspection de l’Arras survenue ce matin. Ils ont fait la chasse à l’homme à l’intérieur devant les deux patients qui ont commencé à désaturer, je trouve ça inadmissible ».

Inadmissible aussi, pour Moetai Brotherson. Le député, qui a multiplié les lives et interventions sur Facebook ce matin autour de l’arrestation, s’était rapidement rendu au Taaone pour se renseigner sur l’état de santé du Dr Théron. Le député n’a pas pu le voir, puisque le médecin était à la fois en examen médical et en garde à vue ce matin, mais a pu lui parler au téléphone. Il décrit un homme « épuisé » par de longues semaines d’épidémie : « à force de soigner les autres, il a oublié de se soigner soi-même » dit-il. « Il était surtout inquiet pas pour lui mais pour ses malades, quand vous devez vous occuper de 60 voire 80 malades, imaginez ce que vous devez porter sur vos épaules, reprend l’élu Tavini. Et pour être traité comme ça ? Moi, franchement, je suis choqué ».

Ce midi, le député avait prévenu que « plusieurs plaintes sont à l’étude pour mise en danger de la vie d’autrui contre le commanditaire » de cette arrestation. Le procureur de la République, donc.