Premier appel à projet de l’année pour le contrat de ville

Le syndicat mixte en charge du contrat de ville lance son premier appel à projet pour l’année 2023. Les associations, les communes et autres porteurs de projets sont invitées à candidater avant le 20 janvier pour obtenir des financements complémentaires.

Le contrat de ville rassemble 9 communes de la zone urbaine de Tahiti, le Pays et l’État pour agir contre les inégalités sociales et territoriales, aider les associations à réaliser leurs projets, et améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires. Ses trois domaines d’action privilégiés sont l’emploi, la cohésion sociale et le renouvellement urbain. À titre d’exemple , le contrat de ville a permis d’organiser des formations en comptabilité pour les associations de quartier, des journées de sensibilisation et de prévention de la délinquance, des jardins partagés, de l’aide aux devoirs, ou encore la mise en place d’activités pour les personnes âgées.

Le syndicat mixte en charge du contrat de ville lance son premier appel à projet pour l’année 2023. Afin de bénéficier de ce soutien financier, les porteurs de projets sont invités à prendre rendez-vous en mairie avec leur chargé de projets communaux « politique de la ville » qui les accompagnera dans la constitution de leur dossier de demande de subvention.

Pour un projet à l’échelle communale, chaque commune se réserve le droit, en interne, de fixer une date limite de réception des dossiers pour instruction et transmission des demandes au SMCDV au plus tard le 20 janvier 2023 avant midi.

Pour les projets concernant plusieurs communes, les dossiers devront préalablement être présentés à l’ensemble des chargés de projets communaux pour ensuite être déposés au SMCDV à l’adresse suivante, et au plus tard avant le 20 janvier 2023 avant midi au Syndicat mixte en charge du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete, dans le bâtiment du ministère de la Culture en face du CESEC. Le numéro de téléphone pour davantage de renseignements : 40 51 11 45.

La liste des quartiers prioritaires, un guide des porteurs de projets et les formulaires de demandes de subventions sont disponibles sur le site internet du SMCDV : https://contratdeville.pf

La vidéo ci-dessous montre des exemples de projets financés ou co-financés par le contrat de ville ; il a été prorogé jusqu’à fin 2023. Près de 80 projets ont ainsi pu être financés depuis la mise en place de ce dispositif.

Avec communiqué