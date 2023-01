Emploi : moins de chômeurs, mais plus d’inactifs qu’avant le Covid

Pas tous égaux face à l’emploi L’enquête annuelle de l’ISPF permet aussi de déterminer qui, parmi la population, bénéficie d’un meilleur accès au marché de l’emploi. Les hommes sont par exemple beaucoup mieux insérés que les femmes avec un taux d’emploi de 13 points plus élevé et un taux de chômage inférieur de près de 4 points. L’écart tend à diminuer mais il est toujours beaucoup plus fort qu’en métropole.

Les jeunes de 15 à 29 ans restent la catégorie d’âge la plus éloignée du travail : 34,7% d’entre eux sont en emploi, et 44,1% sont classés comme « inactifs ne souhaitant pas travailler », contre 33,2% en 2018. 18,8% d’entre eux sont au chômage, c’est à dire qu’ils cherchent activement du travail et se rendent disponibles. Les 50 à 64 ans sont eux aussi très nombreux à se déclarer inactifs ne souhaitant pas travailler (plus de 45%), mais sont très peu au chômage au sens strict du terme (3,2%).

Sans surprise, ce sont les personnes les plus diplômées qui profitent le mieux de la reprise du marché de l’emploi, de même que les habitants de la zone urbaine de Tahiti, où le taux d’emploi est supérieur de 10 points à celui de la zone rurale et de Moorea. Aux Marquises, où l’ISPF a fait un effort particulier d’enquête l’année passée, le taux d’emploi atteint 59,1 %, soit 1,1 point de plus qu’en 2019.