Premier arrêt à Rangiroa pour l’unité mobile du CFPA

Invité de la rédaction de Radio 1 ce jeudi, Michel Blanchemanche a fait le point sur les projets, nombreux, du Centre de formation pour adultes en 2025. Le CFPA, déjà à pleine capacité sur ses sites de Pirae, Punaruu, Taravao ou Uturoa, lance sa première unité mobile, qui va se déplacer dans les archipels avec plusieurs conteneurs, un grand chapiteau et du matériel pédagogique. Premier arrêt à partir d’avril prochain à Rangiroa, sur le site de l’ancien Centre des métiers de la nacre et de la perle. Le centre veut aussi développer son offre aux Marquises, sur le site du Cirad de Hiva Oa dès 2025, et espère pouvoir répondre, à terme, aux besoins de formation des Australes.

Près de 1 200 stagiaires par an, une centaine de professionnels pour faire fonctionner le centre et assurer les formations, et une cinquantaine de titres reconnus par l’État… En 45 ans d’existence, le CFPA a pris une place importante dans le paysage de la formation professionnelle polynésienne. Une place qui devrait encore se renforcer en 2025, année pendant laquelle le Centre de formation pour adultes ambitionne de rayonner en Polynésie. Aux sites existants – Pirae, Punaruu, Taravao, Uturoa, en plus de l’unité itinérante spécialisée dans le passage du permis de conduire – va s’ajouter d’ici quelques mois une « unité mobile » en pleine préparation.

Une unité qui marquera un premier arrêt à Rangiroa à partir du premier semestre 2025. Le CFPA s’est en effet vu affecter un site déjà doté d’infrastructures sommaires sur le grand atoll des Tuamotu, celui de l’ancien Centre des métiers de la nacre et de la perle. « Pour pouvoir le transformer en vrai site pédagogique, on est en train de créer une unité mobile, explique Michel Blanchemanche, qui va attaquer sa dixième année à la tête de l’établissement public. Ce sont des conteneurs : un pour une salle de cours, trois pour des salles d’ateliers polyvalents dans tous les domaines, plus un grand chapiteau qui va être rajouté sur le centre qui nous a été affecté. Ce qui va permettre de pouvoir faire des formations pour le moment préqualifiantes au profit de tous les usagers des Tuamotu. »

Les stagiaires de 16 ans et plus, en recherche d’emploi ou en besoin de qualification, pourront donc venir des autres îles des Tuamotu vers Rangiroa – plutôt que vers Tahiti – pour se former au tourisme, à la mécanique bateau et auto, à la climatisation, l’électricité, et d’autres corps de métier de la maintenance qui sont très recherchés dans l’archipel.

L’unité mobile devrait être déployée sur place entre mars et avril, et y rester « au moins deux ans », mais elle n’a pas vocation à rester ad vitam eternam sur ce site. Des tournées de « repérage des besoins » ont déjà été effectuées aux Australes – où plusieurs îles sont candidates à l’accueil de cette unité – et aux Marquises, où le CFPA a déjà une opportunité d’installation. « On m’a mis à disposition les infrastructures du Cetad de Hiva Oa (centre d’éducation aux technologies appropriées au développement, dépendant du lycée d’Atuona, ndr), reprend Michel Blanchemanche. Donc, on va pouvoir déjà amorcer de la formation logiquement l’an prochain aussi dans les mêmes domaines, mécanique auto, mécanique bateau, et tout ce qui est guide et accueil touristique. »

Retrouvez l’interview dans son intégralité :