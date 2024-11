Présidentielle américaine : 1 200 électeurs potentiels au fenua

La Polynésie compte 1 200 citoyens américains, dont 80% de bi-nationaux qui peuvent voter par correspondance à l’élection présidentielle du 5 novembre.

Une petite poignée d’Américains en Polynésie participe, d’ici demain au plus tard, au scrutin présidentiel. Les Américains installés ici, bien sûr : ils sont environ, d’après l’agent consulaire Christopher Kozely, 240. Mais 80% des 1 200 détenteurs d’un passeport américain au fenua sont des bi-nationaux, qui eux aussi ont la possibilité de voter. Même s’ils n’ont jamais résidé aux États-Unis, 40 des 50 états américains leur en donnent la possibilité si un de leurs parents ou leur tuteur légal a vécu dans l’un des 50 états.

Le processus se déroule en plusieurs temps, et il faut s’y prendre à l’avance : en s’inscrivant sur les listes électorales, puis en demandant à son état de rattachement un bulletin de vote, qui arrive en général par la poste. Il faut ensuite le remplir et le renvoyer par poste ou service express, par fax ou sous forme électronique, avant la date limite qui peut différer selon les états. Les électeurs inscrits en Californie, par exemple, peuvent voter jusqu’à la dernière minute, par fax avant demain 20 heures heure locale, ou par courrier cacheté au plus tard le 5 novembre. Les électeurs américains résidant en Océanie estimaient à 78% que le système postal à leur disposition était plus fiable que le US Postal Service.

Les dernières statistiques fédérales disponibles sur les électeurs résidant à l’étranger datent de 2022, lors des élections de mi-mandat qui sont traditionnellement moins mobilisatrices que l’élection présidentielle : ils étaient alors 2,8 millions, et seulement 3,4% d’entre eux avaient voté, contre 62,5% des électeurs résidant aux États-Unis.