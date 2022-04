Présidentielle : largages de bulletins à Rapa, Tematangi, Hereheretue et Marokau

L’État a organisé, la semaine dernière, une opération de largage aérien de bulletins de vote et de professions de foi dans les îles isolées en vue du premier tour de la présidentielle, ce 9 avril.

L’opération, qui a eu lieu le 30 mars, visait à fournir ces îles dépourvues de pistes d’atterrissage et dont les liaisons maritimes sont trop irrégulières, le matériel électoral nécessaire au scrutin présidentiel. Une mission réalisée par l’équipage de la Flottille 25 F, habitué à l’exercice, puisqu’il se répète avant chaque élection, et qui a concerné Rapa, Tematangi, Hereheretue et Marokau. Au total, 13 920 bulletins de votes et 6 960 professions de foi ont été largués en mer depuis un Falcon Gardian de la Marine Nationale. Le matériel a ensuite été récupéré par les services municipaux de chaque île, et permettra à leurs administrés de voter ce samedi. Une nouvelle opération de largage sera mise en œuvre le 19 avril prochain en vue du second tour de l’élection présidentielle

Avec communiqué.