Project Rescue Ocean : 18 tonnes de déchets déjà récoltées en 2021

Ce mardi l’équipe de Project Rescue Ocean Polynésie menait sa 70e action de l’année 2021. Elle marque le passage des 18 tonnes de déchets récoltées. Les bénévoles intervenaient pour la quatrième fois afin de dépolluer les rochers de la berge qui va du parking de la Maison de la culture au premier tiers du parc Paofa’i, où ils avaient déjà récolté 113 kg sur 50 mètres. En quelques heures ce mardi, ils ont récolté 46 kg de déchets sur 20 mètres. Les bénévoles réguliers sont des sportifs pour la plupart et ils profitent de chaque action pour sensibiliser la population alentour à l’ampleur qu’a pris la pollution.

Une paire de gants, des chaussures et de la bonne humeur, c’est tout ce qu’il faut pour se joindre aux actions de Project Rescue Ocean. L’antenne polynésienne de l’organisation a mené 70 actions cette année et n’est pas prête de s’arrêter, au rythme d’Adeline Yvon, son ambassadrice. Ce mardi, ils étaient réunis toute l’après-midi, à califourchon sur les rochers de la berge de To’ata. Ils ont passé parfois une bonne heure à un même endroit pour dégager tous les déchets laissés par les passants ou ramenés par la mer et la rivière de Tipaerui : « des poubelles entières de plastique » dormaient sous les rochers. Beaucoup de bouteilles d’alcool ou de soda en verre ou en plastique mais aussi des canettes, de la vaisselle, des sacs poubelle, des vêtements, des piles, un téléphone et une carte de crédit… La densité était telle qu’on pouvait remplir un sac de courses en trois minutes avec les déchets répartis sur 6 m². En quatre mobilisations, ils ont récolté 159 kg qui étaient répartis sur 70 mètres de berge, et ils en ont encore pour « plusieurs semaines » , indique Adeline Yvon.

Tout le monde est concerné

La force de Project Rescue Ocean Polynésie, c’est la ténacité d’Adeline, son ambassadrice, mais aussi le dévouement de chacun des bénévoles. Une action est surtout pour elle l’occasion de montrer aux gens que dépolluer, c’est simple. Dans la bonne humeur, elle invite les passants à enfiler des gants s’ils ont le temps : « c’est l’affaire de tous, chaque geste compte ». « En fin d’après-midi il y a beaucoup de personnes qui font du sport, ils viennent nous féliciter, parfois ils se joignent à nous spontanément », raconte-t-elle. Ce mardi elle a fédéré deux sans abri qui étaient sur les lieux. Sans être moralisatrice, elle insiste sur son credo : « plus d’action, moins de blabla ». Et lorsqu’elle retire ses gants, c’est pour rechercher des partenaires qui puissent leur fournir du matériel comme des pinces de ramassage, du matériel pour accéder à des déchetteries sauvages isolées par la végétation ou par le relief. Toutes les participations sont les bienvenues. Ce mardi par exemple, 100% Led leur a offert deux lampes solaires. Une fois le ramassage terminé, elle contacte les autorités compétentes pour le ramassage des encombrants, dépose les sacs de canettes en aluminium au Père Christophe pour qu’il puisse en tirer des fonds destinés aux SDF, et enfin elle se charge déposer le reste des déchets là où ils seront traités au mieux. Les savates vont aux bacs à savates, les bouchons en plastique allaient à Concrètement Design qui a malheureusement fermé, et les bouteilles en verre au bac à verre. Toute l’équipe sera encore dans les rochers de To’ata ce jeudi. Pour ceux qui souhaitent se joindre à l’effort, il suffit de s’y rendre ou de les contacter sur les réseaux sociaux.