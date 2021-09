Le futur visage du centre d’accueil pour SDF de Te Vai-ete

Vos tota peuvent aider Père Christophe Alors que se profile la mise hors circulation des pièces de 1 et 2 Fcfp, Père Christophe appelle aux dons pour poursuivre sa mission auprès des sans domicile fixe. Certains magasins, comme le supermarché SuperU Tamanu, proposent de urnes pour les recueillir et les remettre ensuite au Secours catholique-Caritas. Il est également possible de déposer vos vieilles pièces directement au presbytère de la cathédrale- et c’est d’autant plus facile que l’association demande aux donateurs de les amener « en vrac » et non pas en rouleaux. Depuis le début de l’année, plus de 126 000 Fcfp ont ainsi été récoltés.