Enquête Feti’i e Fenua : « 43% des jeunes Polynésiens résidant en métropole sont enrôlés »

La première enquête Famille en Polynésie française La collecte s’est déroulée sur 31 îles, représentatives des cinq circonscriptions administratives, en 2019 et 2020, auprès d’individus âgés de 40 à 59 ans tirés au hasard dans un échantillon de ménages issu du recensement de 2017. Mise en œuvre par l’Ined (Institut national d’études démographiques) et l’ISPF, l’enquête « Feti’i fenua » a été soutenue par l’État et le Pays désireux de disposer de connaissances sur le territoire polynésien et la dispersion spatiale des familles. « Les informations recueillies permettent d’obtenir une « cartographie » exhaustive de la répartition spatiale de la famille des enquêtés et de savoir qui est où et ce qu’il ou elle y fait (en études, en emploi ; marié ou non, etc.) sur trois générations (les parents du couple, le couple, leurs frères et sœurs, et leurs enfants). On a ainsi le portrait spatialisé de ces familles qui résulte des migrations effectuées au sein du territoire et au-delà. »