Project Rescue Ocean, des jeunes « fiu de voir tous ces pehu »

L’antenne polynésienne de l’association Project Rescue Ocean enchaine les ramassages de déchets, à Tahiti et Moorea. Hier, c’était à la plage Lafayette qu’une trentaine de kilos de pehu ont été mis en sac. « On est fiers de ce qu’on fait et tout ceux qui veulent aider sont les bienvenus », expliquent les responsables du collectif.

Cinq adultes, deux enfants et des grands sacs qui se remplissent de bouteilles, canettes, capsules, et autres plastiques. Au total, c’est une trentaine de kilos de déchets ont été ramassés hier sur la plage Lafayette à Arue. Une action lancée par Project Rescue Ocean, une association nationale, lancée en 2015 pour mobiliser les citoyens, et les jeunes en particuliers, sur la pollution marine. L’antenne polynésienne de plus en plus active veut non seulement rassembler « toutes les bonnes volontés », mais aussi « tout faire pour sensibiliser ». « On est fiu de voir des pehu s’accumuler dans de si beaux endroits, et partir à la mer, explique Adeline Yvon, une des ambassadrices du collectif. Alors on mène des opérations dans différentes communes, avec tous ceux qui ont du temps à donner ».

Les opérations sont « ouvertes à tous », donc et souvent menées en partenariat avec les mairies – comme à Vaitupa il y a une dizaine de jours, où 270 kilos de déchets ont été ramassés près de la baie – ou d’autres associations. Le prochain ramassage aura lieu à Moorea le 13 février avec les bourdons de Moorea. L’association encourage aussi à monter de petites opérations, seul ou en groupe, et à les annoncer ou communiquer les photos via la page facebook de Project Rescue Océan Polynésie.