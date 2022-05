Proscience : 30 ans de science et de partage

Le Village des Sciences sera ouvert gratuitement au public les vendredi 3 et samedi 4 juin à l’assemblée de Polynésie française. Courses de drone, escape game, botanique et entomologie… de nombreux ateliers participatifs seront organisés par les partenaires de l’événement.

Cela fait 30 ans que l’association ProScience existe et qu’elle organise, presque tous les ans, la Fête de la science. Pour marquer le coup, ses membres ont choisi de monter le Village des Sciences à l’assemblée de Polynésie française, là où le premier village a vu le jour en 1992 à l’initiative de Raymond Bagnis. L’objectif de cette organisation est que le plus grand nombre de personnes puisse avoir accès à la science. « Les sciences font partie de notre quotidien et elles ne sont pas toujours si compliquées, explique Élodie Cinquin, présidente de l’association. On a souvent une image des sciences, avec un chercheur un peu à la Einstein, un peu perché aussi. Et non, les sciences elles sont partout, et c’est ce qui est bien avec le village aussi ». C’est donc un lieu de partage où beaucoup de personnes sont passées depuis 1992, que l’on pourra retrouver dans un diaporama d’une demi-heure, rassemblant environ 200 photos prises au cours de ces 30 années d’activité de l’association.

De nombreux ateliers ludiques

Les ateliers proposés se destinent à toutes les classes d’âge : « Presque tout se passe à l’assemblée : de 9 heures à 16 heures tous les ateliers scientifiques, les courses de drone, les balades botaniques, entomologiques » – pour étude des insectes – , et pour les amateurs de voltige des courses de drone avec casque immersif procurant « des sensations aussi prenantes que dans un avion ». Et ce n’est qu’une partie des ateliers proposés. Le seul événement « déporté » comme l’explique Élodie, ce sont les visites guidées de la brasserie Hoa, où le public pourra découvrir le processus de fabrication de la bière. Et puis parmis les nombreux participants, le Fare Natura de Moorea se déplacera à Papeete et proposera des activités de réalité virtuelle, pour découvrir les milieux marins et terrestres,ainsi qu’un jeu de plateau basé sur les migrations polynésiennes au cours duquel les joueurs acquièrent des notions de navigation.

Conférences : médecine intégrative et Insectes

Le Village des sciences c’est l’occasion de rencontrer des chercheurs notamment au travers de deux conférences dont la première sera donnée par le docteur Éric Parrat vendredi à 17 heures en salle John Teariki. « Le thème de cette conférence, c’est l’asthme et les allergies, indique le médecin qui est aussi chercheur. En fait c’est une occasion de partir de pathologies très fréquentes en Polynésie surtout chez les enfants et de construire un programme de prévention très axé sur la culture polynésienne, qui va déboucher sur un nouveau concept en matière de santé qui s’appelle la médecine intégrative ». Ce sera l’occasion pour Éric Parrat de présenter la toute jeune association Honoea dédiée à cette approche, et qui veut donner une place aux médecines traditionnelles dans les structures occidentalisées.

Les organisateurs ont mis un focus sur les insectes pour cette édition, avec une exposition de l’IRD présentée pour l’occasion qui se nomme « Les insectes au service de la planète ». On y trouvera entre autres des éléments de l’ouvrage édité récemment sur les coccinelles de Polynésie. Et la deuxième conférence s’intitule « Les insectes et nous, toute une histoire » qui sera donnée le samedi 4 juin par un invité de l’événement, François Lasserre.