Ice : six ans de prison ferme pour Manava Akau, quatre ans pour Ariitea Putoa

Le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du parquet dans l’affaire de l’importation et de la revente de 1,8 kilo d’ice, qui avait été jugée vendredi. L’ancien danseur Manava Akau, qui s’est désigné comme l’organisateur du trafic, a été condamné à 6 ans de prison ferme, le boxeur Ariitea Putoa écope de 4 ans. Si un appel est envisagé, ils restent pour l’instant en prison, de même que Fred Garbutt et des quatre autres prévenus, condamnés à des peines fermes.

L’ancien danseur de hip-hop Manava Akau et le boxeur Ariitea Putoa, interpellés en début d’année, resteront en prison. Après une longue journée d’audience, vendredi, le tribunal correctionnel a reconnu les deux « amis d’enfance » coupables d’avoir participé à l’achat, aux États-Unis, puis à l’envoi vers la Polynésie de 1,8 kilo d’ice en 2019. De la drogue qui avait été ensuite revendue au fenua. Le fondateur du groupe All in One avait cherché, devant les enquêteurs, puis à la barre, à assumer l’entière responsabilité de ce trafic, Ariitea Putoa expliquant n’avoir servi que d’interprète lors de rencontres avec des fournisseurs aux États-Unis. Une version nuancée par le parquet, qui a été suivi dans ses réquisitions : six ans de prison ferme pour Manava Akau, quatre ans ferme pour l’ancien champion de boxe. Fred Garbutt, trafiquant bien connu de la justice et qui, alors en cavale aux États-Unis, avait aidé à préparer le transport, a quant à lui été condamné à trois ans de prison.

Pour Me Teremoana Hellec, avocat de Ariitea Putoa, ces peines lourdes « ne sont pas une surprise » mais un appel est « sérieusement envisagé ». La défense avait soulevé, sans succès en première instance, l’annulation de la procédure, qu’il considère toujours comme « viciée », notamment sur la question des temps de garde à vue.

Quatre autres prévenus ont été condamné à des peines de 3 à 5 ans de prison avec 1 à 3 ans de prison ferme. À noter que Manava Akau a aussi reconnu être l’instigateur de l’importation des 21 kilos d’ice saisis à bord d’un navire de croisière à Raiatea en mars dernier. Une affaire qui sera jugée lors d’un autre procès.