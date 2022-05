Trafic d’ice : 4 et 6 ans de prison requis pour Ariitea Putoa et Manava Akau

Sept personnes ont été jugées dans le cadre de l’importation d’1,8 kg d’ice en 2019, et dont l’essentiel a depuis été écoulé au fenua. Parmi eux, le boxeur Ariitea Putoa, le trafiquant chevronné Fred Garbutt… Et l’ancien danseur de hip-hop Manava Akau, qui s’est désigné comme l’organisateur de l’importation, comme de celle des 21 kilos d’ice saisis à bord d’un bateau de croisière à Raiatea. Des peines de 1 à 6 ans de prison ont été requises. Le délibéré doit être rendu lundi.

Foyer rongé par la drogue, violence, conflits financiers… C’est un panel complet des effets « mortifères » de l’ice qu’on a pu observer ce vendredi à la barre du tribunal correctionnel. Sept personnes, interpellées en début d’année et depuis placées en détention provisoire, ont été jugées pour l’importation et la revente de 1,8 kilogrammes de méthamphétamines depuis les États-Unis au mois d’avril 2019.

Appât du gain

Une importation dont Manava Akau, a voulu dès le début de l’audience, assumer l’entière responsabilité. Après avoir été revendeur à Tahiti, le fondateur du groupe de hip-hop All in One, qui parle à la barre de dettes familiales à rembourser, décide d’importer lui-même de l’ice. Il planifie donc un voyage aux États-Unis, où il retrouve un autre prévenu, qui lui sert d’interprète et de moyen d’intimidation. Il s’agit du boxeur Ariitea Putoa, un ami d’enfance, qui assure ne pas avoir été favorable au trafic dans un premier temps, mais avoir fini par « aider ». Ce que son « frère » confirme. « On essaie visiblement de préserver l’image » du boxeur nuance le parquet lors de ses réquisitions. Puisque « tout le monde dit que c’est à lui qu’il faut s’adresser » pour se fournir, Manava Akau se tourne vers Fred Garbutt, trafiquant déjà bien connu de la justice, et alors en cavale aux Àtats-Unis. L’ancien danseur ne s’est pas arrêté à ces explications : il a aussi reconnu, entre autres, son implication dans la saisie de 21 kilos réalisée à Raiatea lors de l’escale d’un paquebot au mois de mars, affaire qui fera l’objet d’un autre procès. Le parquet a requis des peines de 6 ans d’emprisonnement contre Manava Akau, 4 ans contre Ariitea Putoa et 3 ans contre Fred Garbutt. Le procureur, pour qui la seule motivation du groupe est l’appât du gain, demande en outre 5 ans de prison pour un autre prévenu, qui a accompagné Manava Akau lors de son voyage aux États-Unis.

« Tant qu’il se drogue, il me laisse tranquille »

À ces protagonistes s’ajoutent trois autres prévenus, acteurs de second plan de ce trafic, dont deux sœurs. L’ainée, déjà prompte à se lancer dans le trafic de paka, « accepte après réflexion et parce qu’elle ne sait pas dire non » selon ses explications. Le trafic durera trois ans et lui permettra en autre de s’acheter un véhicule. Elle avance une situation familiale difficile avec douze personnes vivant dans la même maison pour justifier ce choix, le parquet précisera « qu’elle gagnait déjà bien sa vie avec ses activités sous patente ». Sa petite sœur est elle aussi dans le coup, de même que son compagnon, chargé de trouver les fournisseurs. Sauf qu’il est un gros consommateur d’ice et que le trafic n’est vite plus rentable avec lui dans la chaîne. Sa compagne le sait, mais ne veut pas le ralentir : « tant qu’il se drogue, il me laisse tranquille » déclare-t-elle. Le couple a une fille adolescente qui face à ce trafic, finit par ne plus dormir et par avoir des difficultés à l’école… La boucle est bouclée.

Le parquet a requis 3 ans d’emprisonnement dont 1 ans de sursis contre le compagnon, 3 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis contre la « petite sœur » et 3 ans d’emprisonnement dont 1 an de sursis avec obligation de travail contre son ainée, qui a apporté le capital de départ et était décrite comme « la boss » par son beau-frère. La décision du tribunal sera rendu lundi 30 mai à 13h30.