Putai Taae, un petit tour et puis revient… au Tapura

Putai Taae avait annoncé en septembre dernier qu’il prenait sa carte au Tavini. Mais jeudi, il siégera à nouveau avec le Tapura.

L’élu à l’assemblée avait annoncé rejoindre le camp indépendantiste en septembre dernier, assurant qu’il « partageait les valeurs du Tavini ». Ce n’est de toute évidence pas réciproque. Après-demain, il sera de retour sur les bancs du Tapura à l’assemblée pour le vote du budget, après avoir passé deux séances sur ceux du Tavini.

Selon nos informations, ce serait la réticence du Tavini à « caser » sa femme Sonia, maire de Papara, sur les listes des prochaines élections territoriales, qui a eu raison de ses convictions de septembre. Il a également fait la même offre de services au groupe A Here ia Porietia, qui a décliné. Lui-même est hors course depuis sa condamnation en novembre 2021, pour prise illégale d’intérêts et recel d’abus de confiance, à deux ans d’inéligibilité dans l’affaire des subventions de sa commune. Les ténors du parti bleu ciel, qui militent pour la mise à l’écart des élus condamnés, avaient accueilli avec un certain embarras la conversion de Putai Taae.