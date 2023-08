Quatre jours de planétarium à la Maison de la Culture

L’association Proscience montera une nouvelle fois son planétarium salle Muriavai du 9 au 12 août. Les petits et grands curieux pourront en apprendre davantage sur l’histoire et le fonctionnement du système solaire et de l’Univers. Et pourquoi pas se préparer pour les observations des Perseïdes, ces pluies d’étoiles filantes qui seront observables dans le ciel polynésien à la même période.

Un grand dôme gonflable, un projecteur et tout un univers à explorer. C’est le principe du planétarium qui fera son retour à la Maison de la Culture du 9 au 12 août. Les bénévoles – et souvent spécialistes – de l’association Proscience y guideront les participants – une vingtaine au maximum à chaque créneau – dans des séances d’astronomie générale. Éclipses, mouvements des planètes dans le système solaires, cycle des Pléïades qui rythmait le calendrier traditionnel polynésien, constellations et légendes associées, ou reconnaissance des astres… À chaque séance sa présentation et ses questions. S’ajoutent des horaires de projection des films « La course à la Terre », qui rend accessible à tous les principes de base de l’astrophysique et « Dinosaures, une histoire de survie ».

Et pour mettre en application ces nouvelles connaissances, c’est vers le ciel, le vrai, qu’il faudra lever les yeux en ce début du mois d’août. Comme tous les ans, la Terre traverse pendant cette période les débris de la comète Swift-Tuttle, provoquant l’entrée dans l’atmosphère d’essaims de météores : c’est la période de l’année la plus propice à l’observation des étoiles filantes. « Que sont-elles, d’où viennent-elles ? Comment augmenter nos chances d’en voir mi-août ? Nous pourrons vous expliquer tout cela ‘sous les étoiles’ lors de nos prochaines séances », promet Proscience qui rappelle que la période d’observation idéale commencera vers le 10 août, quand la Lune se fera plus discrète dans le ciel.