Quatre nouvelles expositions au Fare Natura de Moorea

Pour sa première saison haute, l’écomusée de Moorea Te Fare Natura lance quatre nouvelles expositions temporaires à partir de dimanche 3 juillet.

Quatre nouvelles expositions temporaires sont à découvrir au Fare Natura dès ce dimanche. Au programme : le public pourra mieux comprendre l’histoire et la biologie de la perle de Tahiti. Il sera aussi question d’une exposition sur les collections patrimoniales initiées par plusieurs élèves et étudiants après l’aboutissement d’un travail de recherche. Here’iti Vairaaroa, responsable communication, nous donne plus de détails.

L’association Oceania proposera de sensibiliser les Polynésiens à la protection des cétacés à travers douze photos exposées. L’écomusée mettra également en lumière une trentaine de clichés sur le thème de la fête des mères. Des photos prises par des enfants ayant participé à des concours de dessins et de poèmes organisés par l’association Kiwanis.

Les expositions sont visibles dès le 3 juillet au Fare Natura de 9h à 16h. L’entrée adulte est au prix de 1 600 francs, 400 francs pour les 11-18 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.