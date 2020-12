Un pays de moins de 900 000 habitants, qui a exporté des joueurs dans toutes les grandes équipes du monde et gagné un titre olympique en rugby à 7… Avec Les Fidjiens, magiciens du rugby, publié Au Vent des îles, le journaliste Gilles Navarro décrypte et raconte, à force de portraits et d’anecdotes, ce véritable phénomène sportif.

« Ils sont partout ». Du Top 14 aux All Blacks, les joueurs fidjiens ont su se trouver une place dans la plupart des grandes équipes de la planète rugby. Napolioni Nalaga, qui a fait les beaux jours de Clermont-Ferrand, Waisale Serevi passé par Mont-de-Marsan, Virimi Vakatawa, qui porte toujours le maillot du Racing… Nombreux sont ceux qui ont marqué le rugby français, et encore plus nombreux sont ceux qui voudraient suivre leurs traces. Les clubs et sélectionneurs savent qu’ils peuvent compter sur l’incroyable vivier de talents de ce pays océanien de seulement 880 000 habitants. Certes, son XV national n’a jamais conquis les plus hautes marches du podium mondial, mais il continue d’être redouté, pour son inventivité, par les ténors du circuit. Surtout, les blancs et noirs brillent en rugby à 7 et ont arraché, presque comme annoncé, une victoire en 2016 aux JO de Rio. Le premier titre olympique du rugby depuis 1924. Un exploit célébré par « deux jours de fête nationale » à Fidji et un billet – de 7 dollars ! – émis spécialement.

Cette histoire, Gilles Navarro la détaille au fil de portraits, d’anecdotes, de statistiques et d’explications accessibles à tous, dans son nouvel ouvrage. Pendant deux ans, ce journaliste sportif émérite, ancien rugbyman lui-même, a cherché à comprendre ce phénomène qui voit des centaines de jeunes Fidjiens signer dans des clubs étrangers. Les « magiciens » brillent par leur agilité et leur « style unique », très apprécié du public. « Dans ce rugby devenu très fermé, très tactico-tactique, ils arrivent à inventer des gestes, des attitudes, des choses qu’on n’a jamais vu », analyse l’auteur. Pourquoi ? Pas seulement grâce à leur incontestables qualités physiques, pointe le reporter de L’Équipe, qui a été aidé dans son travail par l’expert Franck Boivert. Dans son livre, il expose toute l’organisation du rugby fidjien – 80 000 adhérents, soit 10% de la population – et l’esprit ludique qui règne autour du ballon ovale. « Ils jouent chaque fois qu’il y a une occasion, dans n’importe quelle situation ».

Le rugby, un des « fondamentaux » des sociétés océaniennes

Ca n’est pas la première fois qu’Au Vent des îles emmène ses lecteurs sur les terrains de rugby. Avec France – All blacks, succès déjà réédité, et le plus récent Au coeur de la fougère, c’était déjà un journaliste sportif, Ian Borthwick, qui avait servi de guide du côté de la Nouvelle-Zélande. C’est d’ailleurs lui qui a orienté Gilles Navarro vers la maison d’édition polynésienne. Publier sur le rugby fidjien était une évidence pour Christian Robert, qui ne cache pas son intérêt personnel pour l’ovalie : « Mais il y a une réalité, c’est que dans le Pacifique, le rugby c’est un sport très important, voire fondamental dans pas mal d’endroits » assure-t-il. Fidji, Nouvelle-Zélande, Australie, mais aussi Tonga, Samoa, et même Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, qui fournissent de plus en plus de talents aux clubs français… « C’est notre environnement, c’est un peu normal que cela soit nous qui emmenons cette histoire vers d’autres contrées et notamment vers la France », explique le directeur d’Au vent des îles.

Au travers du sport, c’est aussi une histoire sociale qui est racontée par Les Fidjiens… : celle d’un pays où les jeunes cherchent des débouchés, partent dans des terres lointaines, géographiquement et culturellement, pour soutenir leur famille, deviennent des « héros », pour parfois retomber dans l’anonymat et la pauvreté. Des « trajectoires d’étoiles filantes » qui n’ont pourtant pas fini de faire rêver.