« Au Cœur de la fougère : voyage au cœur des All Blacks », aux éditions Au Vent des îles, a été présenté ce jeudi matin. Un ouvrage qui relate un voyage exceptionnel de deux hommes en Nouvelle-Zélande. Ce livre illustré de photos est à la fois tourné vers l’exploration, la découverte et la poésie. Toutefois le livre a un objectif : comprendre pourquoi, depuis près d’un siècle, la mythique équipe des All Blacks domine outrageusement la planère rugby

L’un est spécialiste de rugby, l’autre spécialiste de photographie et de théâtre. Ian Borthwick et Vincent Fernandel, petit-fils de l’acteur, nous livrent les coulisses de leur road trip en Nouvelle-Zélande sur les traces de la mythique équipe des All Blacks. Particularité de la situation, les deux hommes ne se connaissaient pas avant d’entamer ce périple… « Au Cœur de la fougère » mêle à la fois l’histoire du rugby, des témoignages touchants et des photographies à couper le souffle. « Ce livre est un voyage au cœur de la fougère mené par un journaliste néo-zélandais spécialiste du rugby, Ian Bortwick, en compagnie d’un jeune acteur, Vincent Fernandel. Ils se rendent en Nouvelle-Zélande, Ian fait découvrir son pays à Vincent et le met au contact des joueurs légendaires des All Blacks. De ce voyage est sorti ce merveilleux ouvrage », explique Christian Robert.

Bien plus qu’un sport, une religion

On le sait, quand on parle de sport en Nouvelle-Zélande, il est impossible de ne pas évoquer le rugby. Son équipe nationale est célèbre dans le monde entier, admirée et respectée. C’est donc une éducation, que les joueurs qui portent le maillot noir se doivent de perpétuer. « La culture rugby est inculquée très tôt (…), le rugby est bien plus qu’un sport en Nouvelle Zélande. Pour beaucoup, la Nouvelle-Zélande est connue exclusivement à travers son équipe de rugby », précise Ian Borthwick, ancien international et journaliste.

La jeunesse dorée du rugby en Nouvelle-Zélande est consciente de l’importance de cette tradition. « Les jeunes sont investis de la même mission (…) cette défense de l’ovalie est aussi bien partagée par les plus jeunes que par les plus anciens », raconte Vincent Fernandel.