Rugby : le All Black Ardie Savea élu meilleur joueur mondial de l’année

En clôture de la Coupe du monde, les World Rugby Awards ont sacré meilleur joueur de l’année le All Black Ardie Savea. Son co-équipier Mark Tele’a remporte le prix de la révélation de l’année. Cinq joueurs entre au World Rugby Hall of fame, dont le Français Thierry Dusautoir.

Ardie Savea, le numéro 8 de la Nouvelle-Zélande, a été élu Joueur World Rugby de l’Année en partenariat avec Mastercard et a reçu son prix dimanche 29 octobre, lors de la prestigieuse cérémonie des World Rugby Awards 2023.

Quelques heures après que l’Afrique du Sud a battu les All Blacks pour soulever le trophée Webb Ellis au Stade de France, l’équipe victorieuse était réunie pour lancer les 90 minutes de la spectaculaire cérémonie de remise des trophées qui s’est tenue à l’Opéra Garnier, au cœur de Paris. Elle honorait de nombreux joueurs et entraîneurs qui ont brillé lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023, ainsi que d’autres qui ont eu un impact au cours des 12 derniers mois et au cours de leurs exceptionnelles carrières.

Au cours de la cérémonie, cinq légendes de la Coupe du Monde de Rugby ont fait leur entrée au World Rugby Hall of Fame : Dan Carter (Nouvelle-Zélande), Thierry Dusautoir (France), George Smith (Australie), Juan Martín Hernández (Argentine) et Bryan Habana (Afrique du Sud).

L’entraîneur irlandais distingué

Andy Farrell a été déclaré Entraîneur World Rugby de l’Année, en reconnaissance de sa réussite à la tête de l’Irlande, qui a réalisé le Grand Chelem du Tournoi des Six Nations et qui a occupé la première place du classement mondial masculin présenté par Capgemini pendant 15 mois.

Le même soir, Mark Tele’a, ailier de la Nouvelle-Zélande, a été élu Révélation masculine World Rugby de l’Année en partenariat avec Tudor.

Ardie Savea, Joueur World Rugby de l’Année, a déclaré : « C’est très particulier. Je suis très heureux et reconnaissant d’être ici. Je pense que pour qu’un seul individu puisse se démarquer, c’est grâce aux fondements de toute l’équipe. J’adresse un grand coup de chapeau à Foz (Ian Foster), à skip (le capitaine Sam Cane) et à mes frères, cette année et ces deux dernières années, ainsi qu’au chemin que nous avons parcouru. »

La Dream Team : 5 Français, 5 Irlandais, 4 Néo-Zélandais, 1 Sud-Africain

Les jurés ont également composé l’équipe de rêve :

Avec World Rugby Awards