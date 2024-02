Battus par l’Italie, les Tahitiens s’arrêtent en quart de finale de la Coupe du Monde de beach soccer

Après des débuts en fanfare, ce jeudi matin en quart de finale du mondial à Dubaï, les Tiki Toa qui avaient deux buts d’avance se sont heurtés à la rigueur et à la malice des Italiens, finalement vainqueurs 5-2. Comme lors de la précédente édition il y a trois ans, les Tahitiens ne verront pas le dernier carré de la compétition.

Déception pour les Tiki Toa, battus ce matin par l’Italie, aux portes du dernier carré de la Coupe du Monde. Tout avait pourtant bien commencé pour les joueurs de Teva Zaveroni, avec deux buts marqués rapidement par Heimanu Taiarui et Tamatoa Tetauira. Mais la réduction du score du rusé Marco Giordani, auteur d’un lob audacieux à quarante secondes du terme du premier tiers-temps, a remis les Italien dans le match.

Mieux organisés et disciplinés, et surtout plus généreux offensivement (57 frappes dont 27 cadrées) les Transalpins ont ensuite parfaitement tenu les timides offensives tahitiennes (44 tirs, 13 cadrés). Et malgré la possession de balle (60%) et deux bons gardiens, Jonathan Torohia et Teave Teamotuaitau, les Tiki Toa, coupables d’erreurs défensives, n’ont pu empêcher l’égalisation adverse dans le deuxième tiers temps. Avant de prendre l’eau dans le troisième, avec trois nouveaux buts encaissés dont deux dans les trois dernières minutes de la rencontre.

Raimana Li Fung Kuee « ne comprend pas »

« On avait bien entamé, tout était parfait au début… Et on s’est relâchés, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, petit à petit on a commencé à paniquer et à ne plus jouer notre jeu. Ça se paye cash en quarts de finale, surtout face à une grosse équipe comme l’Italie », soupire le capitaine Raimana Li Fung Kuee à la sortie du terrain, sonné par cette défaite, au micro de TNTV.

Il y a quatre ans, les Tahitiens, double finalistes du mondial (2015 et 2017) avaient déjà échoué au stade des quarts de finale, contre le Japon. Cette année, les demi-finales opposeront l’Italie à la Biélorussie, et l’Iran au Brésil. « On n’a pas à rougir de notre parcours, on est des amateurs… Mais c’est difficile d’échouer maintenant et de perdre ce match. C’est un goût amer, c’est le sport, à nous de travailler, de voir ce qui n’a pas été, on verra par la suite », conclut Raimana Li Fung Kuee, qui donne rendez-vous « à la prochaine ».