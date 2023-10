Francis Cabrel, To’ata l’aime à mourir

Près de 5 000 personnes ont assisté au premier concert de Francis Cabrel, samedi soir. Comme espéré par l’artiste, le public n’a pas hésité à entonner avec lui ses plus grands succès. Une ultime représentation est prévue ce soir à 18h30 et quelques places sont encore disponibles.

Carton plein. Environ 5 000 personnes ont assisté, samedi soir, à la première soirée de concert du célèbre Francis Cabrel. Un « moment très agréable, peut être un peu trop court » selon l’artiste qui « n’a pas vu le temps passer ». Comme annoncé, il a interprété une vingtaine de chansons, alternant ses morceaux moins connu et ses plus grands succès. De L’Encre de tes yeux, en passant par La Cabane du pêcheur, Sarbacane, Je l’aime à mourir ou encore Petite Marie, Francis Cabrel a réussi à faire chanter le public comme « une chorale professionnelle ». Bien qu’il s’attendait à ce que « les gens chantent » l’artiste a tout de même été agréablement surpris par la spontanéité des spectateurs qui se sont laissés emporter par les mélodies. Des moments uniques et privilégiés d’échanges avec les Polynésiens que la vedette n’a pas hésité à prolonger – en interprétant 3 titres supplémentaires en fin de soirée – précisant que « quand on aime, on ne compte pas » et que les bons moments sont trop courts.

Naturel et fidèle à lui-même, le mousquetaire de la chanson française n’a déçu aucun de ses fans. Avec ses quatre musiciens et ses trois choristes, il a littéralement envoûté le public qui a « adoré » les sons particuliers de la mandoline, de l’accordéon, mais aussi le coté interactif de la prestation. À la sortie, les commentaires allaient bon train : « C »était super ! Il a tout chanté… tout ce que l’on connaît », pouvait-on entendre de la bouche de certains. D’autres ont davantage salué son énergie notamment sur ce qu’il appelle sa « séquence chorégraphique » , « c’est magnifique d’avoir Francis Cabrel, même à 70 ans, il a toujours la pêche » ou bien encore « pour l’âge qu’il a, il assure encore bien. »

À noter aussi que pour la première fois à To’ata, les spectateurs, ont pu apprécier le spectacle un verre de vin ou une bière à la main. Une initiative saluée par le public qui a pu « bringuer » avec Francis Cabrel, en plein cœur de Papeete. L’artiste remonte sur scène ce soir, à 18h30, quelques places sont encore disponibles sur ticketpacific.pf ou directement sur place.

Photos Ph. Collignon