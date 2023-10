Le Mag de la Hawaiki Nui Va’a sur Radio 1 et Tiare FM

Pour cette 30e édition, vos deux radios préférées ont mis en place un dispositif spécial Hawaiki Nui Va’a. Retrouvez ainsi Alex de Va’a news dès lundi, à la fin de chaque journal (6h, 7h et midi) et suivez à partir de mercredi les étapes en direct avec notre spécialiste du va’a.

Dès lundi, retrouvez sur vos Radio 1 et Tiare FM le Mag de la Hawaiki Nui Va’q 2023, en partenariat avec Alex de Va’a News. Le dispositif permettra aux auditeurs de suivre cette 30e édition au plus près. Dès le début de semaine notre spécialiste du va’a vous plonge au cœur de la rencontre à fin de chaque journal – 6h, 7h et celui de la mi-journée. Il sera question en début de semaine de faire le point sur les formations locales et étrangères engagées, il vous parlera aussi des nouveautés de cette édition, des parcours et du programme chargé qui attend les aitos. À partir de mercredi, vous pourrez également vivre les départs et les arrivées des trois étapes, mais aussi suivre l’évolution des courses toutes les demi-heures, en direct avec Alex.