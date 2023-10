L’ambassadrice des États-Unis en France encontre Moetai Brotherson

Le président Moetai Botherso a reçu samedi en entretien l’ambassadrice des États-Unis à Paris, Denise Campell-Bauer, dont la visite en Polynésie française constitue une première pour un ambassadeur américain en poste à Paris. Il s’est « réjoui de l’intérêt renouvelé des autorités américaines pour le pays et la région », et souhaite que soit établi à Papeete un véritable consulat des États-Unis.

Au cours de leur entretien chaleureux d’un peu plus d’une heure, le président et l’ambassadrice ont passé en revue les sujets d’intérêt bilatéraux et régionaux susceptibles de nourrir et de renforcer la coopération entre le Pays et les États-Unis.

Soulignant l’ancienneté et la vivacité des liens unissant la Polynésie française aux États-Unis, le président s’est réjoui de l’intérêt renouvelé des autorités américaines pour le Pays et la région, en appelant de ses vœux une coopération renforcée dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et des sports, du tourisme, des énergies renouvelables ou encore de l’économie numérique. À cet égard, le Président s’est félicité du récent accord conclu avec la société Google visant à faire de Tahiti la capitale numérique du Pacifique Sud.

Au plan de la coopération culturelle, Moetai Brotherson a également évoqué le Bishop Museum à Hawaii où de nombreux artefacts polynésiens sont conservés. Denise Campbell-Bauer s’est d’ailleurs rendue au Fare Iamanaha, où elle a été accueillie par la vice-présidente Éliane Tevahitua et guidée par la directrice du musée, Miriam Bono. Mardi, elle visitera le campus de l’Université de la Polynésie française.

Afin de concrétiser ces objectifs de coopération renforcée et de faciliter les échanges inter-personnels, le Pays émet le vœu que l’agence consulaire des États-Unis à Papeete soit transformée en consulat de plein exercice. Denise Campbell-Bauer a indiqué qu’elle ne manquerait pas d’étudier et de relayer ces demandes auprès des autorités américaines.

