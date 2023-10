Contrôles routiers renforcés sur les routes du fenua

Près de 850 contrôles ont été effectués dans la nuit de vendredi à samedi et 80 infractions ont été relevées. L’opération vise à prévenir les accidents de la route qui ont déjà fait 28 morts cette année. Les contrôles se poursuivront tout le weekend.

Les forces de l’ordre sont sur le front. Selon le Haut-commissariat « une opération de contrôles routiers a été menée par la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale et la Police Municipale dans les communes de Papeete, Pirae et Arue ». Au total 74 agents ont été mobilisées, objectif de la démarche faire de la prévention pour éviter de nouveaux drames sur les routes. « Les contrôles ont notamment porté sur la lutte contre les conduites addictives (alcool, stupéfiants, etc.) et plus généralement sur les conduites dangereuses pour la sécurité des usagers de la route ». Près de 850 véhicules dont 135 deux-roues ont été contrôlés, 406 dépistages de consommation d’alcool et de consommation de stupéfiants ont été effectués et 7 se sont révélés positifs. Au total, les forces de l’ordre ont relevé 80 infractions, dont 22 pour non-justifications du permis de conduire ou d’assurance. Depuis le début de l’année, 28 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua le Haut-commissaire de la République rappelle que « les forces de sécurité restent mobilisées sur les routes de tous les archipels tout au long de l’année et rappelle à la vigilance et à la responsabilité tous les usagers de la route, et en particulier les conducteurs de deux-roues »