Beach soccer : les Tiki Toa débutent la Coupe du Monde par un succès contre l’Argentine

Les Tahitiens se sont fait peur, mais ont finalement battu les Argentins (4-3) dans la nuit de mercredi à jeudi pour leur entrée en lice au Mondial de beach soccer à Dubaï. Un premier succès important, alors qu’il leur reste encore deux matchs de poule, contre l’Espagne puis face à l’Iran. On revient sur cette rencontre avec le capitaine des Tiki Toa, Raimana Li Fung Kuee.

« Tout n’a pas été parfait, mais on ressort quand même avec la victoire, c’est le principal », résume Raimana Li Fung Kuee. Le capitaine tahitien se satisfait des trois points récoltés cette nuit en ouverture du mondial, après le succès étriqué des siens contre l’Argentine (4-3). Après un premier tiers-temps difficile, marqué par l’ouverture du score rapide des Sud-américains, les Tiki Toa ont parfaitement réagi.

D’abord grâce à Heirauarii Salem, buteur et enchanteur des foules avec un superbe retourné depuis le milieu du terrain. Puis avec le capitaine, qui a pris ses responsabilités en marquant sur coup franc. Deux autres buts spectaculaires, de Roonui Tinirauarii, puis de Heirauarii Salem, encore lui, ont ensuite permis aux joueurs de Teva Zaveroni de prendre le large (4-1). « Avoir encaissé le premier but ne nous a pas facilité la tâche, mais on a su se ressaisir, on savait de quoi on était capables », poursuit Raimana, qui s’est néanmoins fait peur en fin de match, quand les Argentins ont remis un coup d’accélérateur en inscrivant deux buts dans les dernières minutes. « On s’est relâchés », concède le capitaine, pour qui « ces premiers matchs de Coupe du monde sont toujours difficiles, on a du mal à rentrer dedans ». Mais, rappelle-t-il, « le principal c’est les trois points ».

Jonathan Torohia un gardien toujours « de classe mondial »

Trois points précieux dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Il faudra pour cela terminer dans les deux premiers de cette poule qui comporte l’Espagne et l’Iran. Et compter à nouveau sur un grand gardien, comme ce fut le cas cette nuit avec « la prestation de classe mondiale » de Jonathan Torohia, élu homme du match. « Il a de nouveau montré qu’il n’a pas été gant d’or (meilleur gardien du monde en 2015) pour rien », salue Raimana Li Fung Kuee. Car le portier a fait le job devant sa cage, « avec de superbes arrêts », mais aussi un peu plus haut, « en participant au jeu offensif de l’équipe, ce qu’on ne demande généralement pas à un gardien de football, mais qu’on demande beaucoup à un gardien de beach soccer ».

Place désormais au match face aux Espagnols, dans la nuit de vendredi à samedi. Un adversaire déjà sous pression, après sa défaire aux tirs-au-but face aux Iraniens ce jeudi matin, au terme d’une rencontre spectaculaire (6-6). Une bonne affaire au classement pour la sélection tahitienne, puisque ce succès ne rapporte qu’un points aux Iraniens, qui font leur retour en Coupe du monde après neuf ans d’absence.

Il y a trois ans, Polynésiens et Espagnols s’étaient déjà affrontées lors de la phase de poules du Mondial en Russie, une opposition riche en buts, finalement remportée par nos Tiki Toa (12-8). « On va faire une analyse vidéo de ce match entre l’Espagne et l’Iran, pour observer nos prochains adversaires », précise Raimana Li Fung Kuee. Le porteur du brassard a déjà identifié les points à améliorer : « retravailler défensivement, pour prendre moins de buts, et essayer d’être plus libérer dans nos actions pour concrétiser nos occasions », tout en continuant à « faire notre jeu ».