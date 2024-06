Coupe des Nations d’Océanie : les Tahitiens concèdent le nul contre PNG

Après avoir remporté leur premier match de cette Coupe des Nations d’Océanie, les footballeurs tahitiens ont péniblement concédé le match nul, hier contre la Papousie-Nouvelle-Guinée (1-1). Toujours deuxièmes de leur groupe, les Toa Aito tenteront de valider leur qualification vendredi face aux Fidjiens, impressionnants depuis le début de la compétition.

Un match nul dont il faut se contenter. Bousculés par les Papouans, les Tahitiens sont finalement repartis avec un point de leur deuxième match de Coupe des Nations d’Océanie. Les coéquipiers Teaonui Tehau avaient pourtant ouvert le score sur contre-attaque, par le rapide Mattéo Degrumelle, mais PNG a rapidement égalisé grâce à Pala Paul, 9 minutes plus tard.

Les hommes de Samuel Garcia comptent désormais quatre points, et figurent à la deuxième place du groupe B. Pour se qualifier en demi-finales, il faudra assurer un match nul contre Fidji, vainqueur de ses deux premiers matchs avec brio (5-1 contre la Papouasie et 9-1 contre Samoa). Une victoire face aux Fidjiens leur permettrait de prendre la tête du groupe, et donc d’éviter le premier du groupe A en demi-finales, très probablement l’ogre néo-zélandais, qui joue la première place de cette poule vendredi, contre une surprenante équipe du Vanuatu.

En revanche, si les Toa Aito s’inclinent contre Fidji, il leur faudra croiser les doigts pour que la Papouasie ne réalise pas un gros score contre Samoa, même si la différence de buts actuelle (+2 pour Tahiti, -4 pour PNG) penche fortement en faveur de la sélection tahitienne en cas d’égalité de points au soir du troisième et dernier match de poule.