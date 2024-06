John Gabilou a été fait chevalier dans l’ordre des Arts et des lettres

Le chanteur, âgé de 80 ans, a reçu cet insigne mardi des mains du haut-commissaire Éric Spitz a parlé d’un “véritable trésor culturel”. Ce sont plus de 60 ans de carrière qui ont été distingués. Et ce n’est pas fini, puisque John Gabilou va sortir son nouveau titre prochainement : Island Home.

“Enfant du fenua, homme au cœur généreux et à l’âme bienveillante, John Gabilou a illuminé les cœurs et les esprits de tous les Polynésiens de génération en génération”, a dit le haut-commissaire mardi soir dans son discours. Éric Spitz a remis l’insigne de chevalier dans l’ordre national des Arts et des lettres à Gabriel Lewis Laughlin, mieux connu sous son nom d’artiste John Gabilou, mardi soir. Le Haut-commissaire a retracé l’histoire du chanteur, issu d’une famille modeste, qui a transformé sa passion pour la musique en carrière extraordinaire “transcendant les frontières de nos îles”. Il a rappelé comment Gabilou avait représenté la France au concours de l’Eurovision en 1981. Chez Michel Drucker qui le reçoit et le présente au public, il évoque ses grands-pères irlandais et breton qui ont posé leurs valises en Polynésie où ils ont rencontré leurs femmes polynésiennes.

C’est à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie qu’il commence à se produire avec les frères Vernaudon, les frères Hars et enfin les Barefoot Boys. Avant que les rencontres ne fassent décoller sa carrière. “Chanteur populaire, comme on disait à l’époque, vous aviez fait le choix de ce que l’on appelait encore la variété, plutôt que celui de celui de l’opérette”, alors qu’il était encouragé par Claude François, lui-même, à choisir ce style. La star était “subjuguée” par la tessiture de sa voix. Mais Gabilou a préféré suivre les pas de Paul Sinatra, Dean Martin ou Sammy Davis Jr avec lesquels il partagera la scène à Las Vegas. Et enfin cette participation à l’Eurovision où il sera troisième avec sa chanson Humanahum. Ce « véritable trésor culturel de notre beau pays » n’a pas encore lâché le micro car il présentera un nouveau titre prochainement : Island Home.