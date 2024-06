Grande journée de l’olympisme à Arue ce dimanche

Le 23 juin est la Journée mondiale de l’olympisme et la cellule Tuaro Nui ne pouvait pas passer à côté. Au programme de ce dimanche sur le stade et le motu de Arue : des initiations sportives, des expositions et un concert. Car les JO ne sont pas réservés qu’aux athlètes de haut niveau !

La Journée mondiale de l’olympisme aura lieu sur le stade et le motu de Arue ce dimanche. La cellule Tuaro Nui du ministère de la Jeunesse et des Sports souhaite faire découvrir différents sports. Ce sont les fédérations sportives, labellisées Terre de jeux, qui proposeront des initiations. On trouvera des activités nautiques, du kayak, de la pirogue à voile traditionnelle, du football, de l’athlétisme, de l’aviron indoor, du handball, de l’aïkido, du golf et du breakdance. Les participants pourront également profiter de plusieurs expositions : une première sur l’histoire des Jeux Olympiques et une deuxième sur l’histoire du surf. La torche sera exposée, éteinte, et il sera possible de se prendre en photo avec. Et enfin Rehe Sound clôturera la journée par un concert. Pour Alicia Hootini, chargée de mission événementiel chez Tuaro Nui, “fêter cette journée, c’est vraiment pour mettre en avant les valeurs des Jeux Olympiques, l’amitié, le respect et l’excellence, à travers les animations des fédérations sportives. Mais c’est aussi permettre à la population de se sentir plus incluse, ce n’est pas seulement pour les athlètes de haut niveau, c’est aussi une célébration très populaire à laquelle tout le monde peut participer”.

Par ailleurs, la tension commence à monter à la cellule Tuaro Nui, à quelques semaines du début des épreuves de surf des Jeux. “Après que la flamme est passée la semaine dernière, on ressent l’engouement de la population. Nos deux athlètes Kauli Vaast et Vahine Fierro fédèrent vraiment les Polynésiens. On sent que la population est vraiment derrière eux.”

Journée de l’olympisme au stade et au motu de Arue, de 9h à 17h dimanche 23 juin.