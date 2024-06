Onati offre à ses clients mobile Vini des crédits internet à tous ses clients, valables d’aujourd’hui à la fin du mois. Rien n’est annoncé pour les 30% des clients de l’Internet fixe qui ont aussi été touchés. Si les problèmes qui ont affecté son réseau les 13 et 14 juin derniers sont « complètement résolus », leur cause, en revanche, n’est toujours pas trouvée.

Onati annonce dans un communiqué avoir décidé « d’offrir à l’ensemble de ses clients mobile Vini des crédits internet mobile », « une compensation plus avantageuse qu’une remise de facture », pour les désagréments subis les 13 et 14 juin dernier. Des dysfonctionnements qui ont aussi affecté 30% des abonnés internet fixe – les deux pannes n’ont « aucun lien » entre elles, dit Onati, mais le communiqué reste muet sur leur cas.

– Pour les abonnés aux forfaits Vini izi plus, les offres prépayées et les offres Internet Mobile 1Go (hors Vini travel card) : 2 Go de crédit internet mobile seront offerts gratuitement.

– Pour les abonnés aux autres forfaits mobiles : la totalité des crédits internet mobile habituel sera offert gratuitement (par exemple, pour les abonnés Vini Reva 150 Go, un bonus de 150 Go sera crédité).

Ces bonus sont alloués à partir du mercredi 19 juin 2024 et sont valables jusqu’au dimanche 30 juin 2024. La diffusion des bonus se fera progressivement sur l’ensemble de nos abonnés dans le courant de la journée du mercredi 19 juin 2024.

En revanche, « les causes exactes des dysfonctionnements » n’ont toujours pas été déterminées par les « prestataires externes » chargés d’enquêter, selon Onati, qui tient tout de même « à rassurer nos abonnés sur le caractère isolé de ces incidents » et affirme que « le réseau est maintenant stable et opérationnel »

L’opérateur veut aussi rassurer sur le déroulement des épreuves olympiques : « Pour les Jeux Olympiques de juillet 2024, nous avons mis en place une équipe de techniciens dédiée et des mesures de sécurité renforcées pour garantir un service continu et sécurisé. Nous travaillons, à cet effet, en étroite collaboration depuis plus d’un an avec le comité organisateur des Jeux et Orange, partenaire officiel de l’événement. »

Avec communiqué