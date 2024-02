Embouteillages sur la côte Ouest : 720 000 francs de pénalités pour JL Polynésie

Les automobilistes de la côte Ouest ont, encore une fois, eu la mauvaise surprise de se retrouver paralysés dans les bouchons ce jeudi matin. La direction de l’Equipement est furieuse contre l’entreprise JL Polynésie, qu’elle accuse de ne pas avoir respecté un protocole établi après les embouteillages subis il y a deux mois suite à un premier retard sur le chantier.

Des commentaires et des appels à la pelle, des automobilistes à bout de nerfs… La direction de l’Equipement en a ras-le-bol de « faire paravent » à chaque paralysie du trafic pour cause de travaux. Ce jeudi matin, les automobilistes de la côte Ouest se sont retrouvés bloqués, pendant plusieurs heures pour certains, car l’une des voies de la RDO, en travaux pendant la nuit, au niveau de la sortie de Piafau, n’a été libéré qu’à 7 heures par l’entreprise JL Polynésie, chargée de l’enrobé. Avec donc 3 heures de retard sur l’horaire prévu.

40 000 francs par dix minutes de retard

Selon la DEQ, il s’agit à nouveau d’une panne de la centrale d’enrobage de l’entreprise. Sauf que cette casse est aussi accompagnée d’une erreur humaine, selon le directeur de l’Equipement Bruno Gérard. « Nous sommes très remontés, c’est la deuxième fois que ce problème arrive », rappelle-t-il. Il y a deux mois, après une première panne sur la centrale, la DEQ avait établi avec l’entreprise une méthodologie pour limiter l’impact d’un tel incident sur la circulation. « Le protocole n’a pas été respecté : l’entreprise ne devait pas raboter l’ancienne chaussée, avant d’être sure d’avoir les matériaux sur place. Là, ils ont raboté l’ancienne chaussée, sans avoir les enrobés pour remplacer. Normalement, ils n’auraient pas du casser l’ancienne route avant d’avoir les camions nécessaires pour la remplacer ».

En conséquence, des pénalités vont être appliquées au moment de régler la facture. Conformément à la réglementation, le Pays retiendra 40 000 francs par dix minutes de retard sur la note du chantier. Ce qui porte le total des pénalités à 720 000 francs pour l’entreprise.

Reprise pendant les vacances

Et a ceux qui reprochent un timing hasardeux pour ces travaux, alors que la côte Est est toujours bloquée et que les vacances scolaires semblaient plus propices à un tel chantier, Bruno Gérard répond que « le calendrier est assez serré au niveau des revêtements, car derrière il faut attaquer Mataiea, Paea ». Après l’incident de ce jeudi matin, la DEQ annonce également l’arrêt des travaux sur la RDO, pour privilégier demain d’autres secteurs moins touchés par les bouchons… Les travaux sur la voie rapide devraient ensuite reprendre pendant les vacances, « même si », rappelle le directeur de l’équipement, « on s’était fait insulter pendant les vacances de Noël pour avoir fait des travaux ».