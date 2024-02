Enseignement du reo : les enseignants consultés pour fixer les grandes orientations

Ce mercredi après-midi, 16 enseignants du premier degré et 15 du second degré étaient réunis au lycée hôtelier pour un séminaire de plus sur l’enseignement des langues et cultures polynésiennes. L’objectif de cette initiative du ministère de l’Éducation ? Recueillir des données de terrain pour déterminer les actions concrètes à mener dans le cadre de la politique éducative.

Les enseignants se sont retrouvés autour de tables avec des facilitateurs pour parler de leurs difficultés en classe, mais aussi de leurs réussites, des outils éprouvés, de leurs attentes et besoins. Pour la première fois, ils ont pu échanger de manière « informelle » et « dans un cadre convivial », insiste Samantha Bonet-Tirao, conseillère technique au ministère de l’Éducation. Depuis son arrivée en poste, le ministre Ronny Teriipaia affiche sa volonté non seulement d’étendre les classes bilingues (il en existe actuellement 17), mais aussi l’avènement d’écoles immersives où plusieurs matières seraient enseignées en reo tahiti. Pour y parvenir, il prévoit de renforcer la formation des enseignants, que ce soit à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) ou en formation continue. Sur notre antenne, il reconnaissait que de nombreux professeurs souffrent, comme les élèves, « d’insécurité linguistique », et qu’il faut les «rassurer ».

Une enseignante rapporte : « J’ai entendu beaucoup de mes collègues dire qu’ils sont en souffrance parce qu’ils mettent un temps fou à réfléchir à des séquences, à des livrets, à des textes à adapter aux élèves parce qu’on a des documents authentiques mais on a ce travail en tant qu’enseignant, à transposer didactiquement ces documents. »

Samantha Bonet-Tirao résume : « L’idée c’est qu’ils expriment les difficultés réelles qu’ils rencontrent sur le terrain mais aussi sur les réussites, car ils ne prennent pas toujours appui sur les réussites. Et ensuite de co-construire ensemble des actions phares et des orientations qui vont nous permettre de les accompagner au mieux dans la perspective d’améliorer l’enseignement des langues et cultures polynésiennes. Chaque fois que nous partons en mission on saisit l’occasion de solliciter le terrain, en tous les cas les volontaires . »

Une liste des « pépites » et des « cailloux », comprenez leviers et obstacles, ainsi que des axes d’amélioration a été établie. Elle doit permettre d’affiner la politique du ministère et sa stratégie d’apprentissage du reo. « On va les transformer en orientations concrètes » promet la conseillère technique. D’autres séminaires du genre sont prévus, notamment dans les îles. Les transformations se feront au fur et à mesure, nulle date n’est fixée pour la concrétisation. « Nous n’aurons jamais assez de remontées de terrain. »