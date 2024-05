La Polynésie accueillera la 4e Conférence des droits de l’homme du Pacifique en 2026

La 3e Conférence des droits de l’homme du Pacifique sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles a eu lieu à Fidji du 22 au vendredi 26 avril. Elle a réuni 230 délégués en provenance de 24 pays et territoires de la région Asie-Pacifique dont trois représentants du fenua. La prochaine édition aura lieu à Tahiti en 2026.

Lors de la 3e Conférence des droits de l’homme du Pacifique sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles, les délégués réunis ont partagé leurs expériences respectives sur les défis auxquels sont confrontées les communautés LGBTQ+ océaniennes. Ils ont également proposé des actions concrètes pour répondre au thème général de la conférence : « Œuvrer pour la justice mondiale et les droits humains locaux ». Ils ont enfin confirmé la tenue de la 4e Conférence des droits de l’homme du Pacifique en 2026.

Il s’avère que, parmi les membres du Forum de Îles du Pacifique (FIP), ils sont toujours huit à criminaliser encore l’homosexualité dans leur législation nationale. Le comité directeur de la conférence a proposé l’organisation d’une réunion pour sensibiliser les leaders du FIP sur les questions d’égalité des genres et de protection des minorités. Celle-ci aura lieu en marge du 53e Forum des Îles du Pacifique (FIP) qui se déroulera à Nuku’alofa (Tonga) du 26 au 30 août 2024.

La délégation Polynésienne a confirmé le projet de l’association Cousins Cousines de s’associer aux Îles Cook pour organiser, en Polynésie Française, d’ici la fin de l’année 2024 un évènement sur l’égalité des genres Talanoa Forum. Il faut rappeler que des tables rondes intitulées Our Voices, Our Rights and Our Pacific Way ont d’ores et déjà été organisées les 7 et 8 novembre à l’université pour dresser un état des lieux sur les problématiques LGBTQ+ et aborder des sujets de société.

