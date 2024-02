A Dubai, les Tiki Toa font face aux restrictions de communication

Les Tiki Toa ont entamé leur Coupe du monde par une victoire contre l’Argentine, jeudi matin à Dubai. Un succès qu’ils n’ont pas pu partager comme ils l’auraient souhaité avec leur famille, puisque les applications d’appels sont très restreintes aux Emirats-Arabes-Unis. « Pas facile » pour les joueurs, qui, préparation au Brésil inclue, ont quitté le pays il y a déjà deux mois. Cette nuit place au match contre l’Espagne.

Après plusieurs semaines de préparation au Brésil, les Tiki Toa ont délaissé les plages de Copacabana pour le sable de Dubai, ville hôte de la Coupe du Monde 2024. Un tournoi bien débuté pour Tahiti, avec un succès 4-3 contre l’Argentine, jeudi matin, et avec la manière. Pourtant, difficile de le partager avec les proches, du moins pas directement. Car à Dubaï, le gouvernement limite fortement les fonctionnalités d’applications étrangères, parmi lesquelles les mastodontes de la communication Whatsapp, FaceTime, Facebook Messenger, Viber ou Skype. Et ce, pour des raisons avancées de sécurité, mais surtout favoriser des services locaux de télécommunications. L’utilisation des VPN, service permettant de se connecter au réseau de n’importe quel pays, ce qui permettrait de contourner l’interdiction, y est également très encadrée, voire proscrite dans certains cas.

« On sait pourquoi on est venus »

« Même les appels audio ne passent pas, peu importe l’application », constate le capitaine des Tiki Toa Raimana Li Fung Kuee, à qui nous avons donc demandé d’enregistrer des messages vocaux, faute de pouvoir lui téléphoner. Pour garder le contact avec les proches, les Tahitiens peuvent toutefois « s’écrire ou envoyer des photos ». « Mais tout le reste, c’est quasiment impossible. Ca fait presque deux mois qu’on est partis de Tahiti, donc c’est difficile, mais on s’accroche et on sait pourquoi on est venus ».

Et s’ils sont là, c’est pour aller au bout de cette Coupe du Monde. Dominateurs au niveau océanien, les double finalistes du tournoi mondial (2015 et 2017), jamais titrés, ont une revanche à prendre sur les trois dernières éditions : quatrièmes en 2017 les Tahitiens n’avaient pas passé les poules en 2019 dans un groupe très serré, avant d’échouer en quarts de finale il y a trois ans, en prolongation contre le Japon.

Après une bonne entrée en matière cette année, malgré quelques trous d’airs en fin de rencontre face aux Argentins (4-3), les joueurs de Teva Zaveroni et d’Angelo Schirinzi doivent confirmer dans la nuit de vendredi à samedi (3 heures) contre l’Espagne, battue d’entrée par l’Iran aux tirs au but (6-6), après avoir mené de trois buts. Un succès contre la sélection hispanique permettrait aux Tahitiens d’avoir six points, et donc d’assurer directement leur place dans les deux premiers du groupe et, de fait, leur qualification en quarts de finale.

Le dernier match de poule est prévu lundi (7 heures) pour les coéquipiers de Jonathan Torohia, face aux Iraniens. Si ces derniers battent l’Argentine samedi, ce dernier match s’apparenterait à une finale pour la première place de cette poule B. Terminer en tête du groupe permettrait ainsi aux Tahitiens d’affronter le deuxième du groupe A, pour le moment dominé par l’Italie et les hôtes des Emirats-Arabes-Unis.