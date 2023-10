Coupe de monde de rugby : la Nouvelle-Zélande en demi-finale après sa victoire sur l’Irlande

La Nouvelle-Zélande a fait plier l’Irlande, l’équipe numéro 1 mondial, (28-24) au terme d’un match de grande intensité. Les irlandais échouent encore une fois à passer les quarts de finale. Les All Blacks ont rendez-vous avec l’Argentine, qui a éliminé le Pays de Galles (29-17) en demi-finale de la Coupe du monde vendredi prochain au Stade de France. Le compte-rendu de notre partenaire Europe1.

Le come back des All Blacks! La Nouvelle-Zélande a fait plier l’Irlande (28-24), l’équipe n° 1 mondiale, au terme d’un match d’une immense intensité samedi au Stade de France; et rejoint l’Argentine en demi-finale de Coupe du monde. Délavé depuis plusieurs étés, le maillot noir a retrouvé toute sa majesté en remportant le bras de fer face aux Verts, donnés favoris de la Coupe du monde après leur succès au premier tour contre les tenants du titre sud-africains (13-8).

Encore un échec pour le XV du Trèfle

La dixième Coupe du monde n’est toujours pas la bonne pour le XV du Trèfle, qui n’a encore jamais franchi son plafond de verre des quarts de finale. Alors que la sirène avait retenti depuis deux minutes et 20 secondes, le vétéran Samuel Whitelock, le plus capé de l’histoire des All Blacks (151), a mis fin au rêve Irlandais en les mettant à la faute après 37 temps de jeu d’apnée. Un exploit que peu auraient prédit avant le tournoi quand l’équipe de Ian Foster sortait d’une déroute historique face à l’Afrique du Sud en préparation (35-7).

De retour au sommet, comme pouvait le suggérer leur démonstration contre l’Italie (96-17), les triple champions du monde néo-zélandais ont mené leur quart de finale de bout en bout et s’avancent désormais comme de sérieux prétendants à un quatrième sacre. « C’était vraiment un superbe match, une bataille. Je suis vraiment fier des gars. L’Irlande a donné le ton, et je veux leur envoyer de l’amour », a commenté le troisième ligne Ardie Savea, désigné homme du match.

Europe1